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Авангардист Крейг Грин переделал куртки Moncler
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Авангардист Крейг Грин переделал куртки Moncler 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Lenta.ru
Итальянская компания Moncler представила третью из восьми коллабораций осенне-зимнего сезона в рамках проекта Moncler Genius. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 30 августа.
Соавтором бренда стал дизайнер-авангардист Крейг Грин, который назвал свою капсульную коллекцию «Среда обитания». В основе линии — модель горнолыжной куртки, ставшая визитной карточкой марки. По словам самого Крейга, основная идея линии — «рассуждения об отношениях одежды и тела».
Все капсулы, включая линию Крейга Грина, поступят в продажу в Москве лимитированным тиражом в корнеры марки и онлайн-магазине универмага ЦУМ. С 4 по 18 октября клиенты ЦУМа увидят всю коллекцию в специальном pop-up пространстве на первом этаже магазина.
В июне 2018 года в универмаге ЦУМ были представлены вещи Moncler из лимитированной мужской коллекции Fragment Hiroshi Fujiwara, созданные совместно с японским дизайнером и музыкантом Хироши Фудживара.
Moncler выпускает женскую и мужскую одежду класса люкс, а также аксессуары для активного отдыха и занятий спортом. Бренд основан в 1952 году Рене Рамийоном, с 2013-го его владельцем является итальянский предприниматель Ремо Руффини.
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