Ещё
Актриса Диана Пожарская стала лицом аромата Gabrielle Chanel
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актриса Диана Пожарская стала лицом аромата Gabrielle Chanel 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Chanel представили новую рекламную кампанию, посвященную аромату Gabrielle, который увидел свет в прошлом году. Тогда его лицом стала давняя муза Карла Лагерфельда Кристен Стюарт. Теперь парфюм, созданный в честь основательницы модного Дома, олицетворяют сразу несколько амбассадоров. Среди них — Каролин де Мегрэ, Фиби Тонкин, Kilo Kish и наша соотечественница Диана Пожарская. Российская актриса приняла участие в съемке видеоролика, в котором описала героиню Chanel. Какая она, смотрим в коротком видео.
Harper’s Bazaar: последние новости
Топы-корсеты, клетчатые пиджаки и платья femme fatale в коллекции Sorelle 5 хитростей, которые помогут уверенно ходить на каблуках Джессика Альба составила образ из вещей, которые точно стоит иметь в гардеробе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты3
Звезды, любящие выкладывать интимные фото в Сеть
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду19
Чем на самом деле вредна колбаса
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:38
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты
Звёзды Дети
10:48
Факты о теле, которые перевернут ваш мир
Здоровье Психология
01:11
Самые богатые женщины России в списке Forbes
Звёзды
09:47
10 легких упражнений для домашнего фитнеса
Здоровье
01:00
Молодящуюся Долину перестали узнавать
Звёзды
26:17
Якобы натуральные: чем нас пытаются отравить
Еда
04:41
Актрисы, разъевшиеся ради ролей
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение