Актриса Диана Пожарская стала лицом аромата Gabrielle Chanel 

Chanel представили новую рекламную кампанию, посвященную аромату Gabrielle, который увидел свет в прошлом году. Тогда его лицом стала давняя муза Карла Лагерфельда Кристен Стюарт. Теперь парфюм, созданный в честь основательницы модного Дома, олицетворяют сразу несколько амбассадоров. Среди них — Каролин де Мегрэ, Фиби Тонкин, Kilo Kish и наша соотечественница Диана Пожарская. Российская актриса приняла участие в съемке видеоролика, в котором описала героиню Chanel. Какая она, смотрим в коротком видео.