Valentino выпустил пуховик с зеленым тигром

Модный дом Valentino представил коллаборацию с Moncler, брендом-производителем пуховиков и одежды в стиле «спортивный шик». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 30 августа.

В линию, созданную креативным директором модного дома Пьерпаоло Пиччоли , вошли три модели мужских и две модели женских пуховиков и сумки Rockstud Spike из фирменного нейлона Moncler и кожи наппа черного, серого и красного цветов. Флагманскую женскую модель линейки — зеленый пуховик с капюшоном — украшает аппликация и вышивка в виде тигра.

Ранее сообщалось, что компания Moncler представила третью из восьми коллабораций осенне-зимнего сезона в рамках проекта Moncler Genius. Соавтором бренда стал дизайнер-авангардист Крейг Грин, который назвал свою капсульную коллекцию «Среда обитания». В основе линии — модель горнолыжной куртки, ставшая визитной карточкой марки. По словам самого Крейга, основная идея линии — «рассуждения об отношениях одежды и тела».

Moncler выпускает женскую и мужскую одежду класса люкс, а также аксессуары для активного отдыха и занятий спортом. Бренд основан в 1952 году Рене Рамийоном, с 2013-го его владельцем является итальянский предприниматель Ремо Руффини.