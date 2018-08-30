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Valentino выпустил пуховик с зеленым тигром
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Valentino выпустил пуховик с зеленым тигром 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Модный дом Valentino представил коллаборацию с Moncler, брендом-производителем пуховиков и одежды в стиле «спортивный шик». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 30 августа.
В линию, созданную креативным директором модного дома Пьерпаоло Пиччоли, вошли три модели мужских и две модели женских пуховиков и сумки Rockstud Spike из фирменного нейлона Moncler и кожи наппа черного, серого и красного цветов. Флагманскую женскую модель линейки — зеленый пуховик с капюшоном — украшает аппликация и вышивка в виде тигра.
Ранее сообщалось, что компания Moncler представила третью из восьми коллабораций осенне-зимнего сезона в рамках проекта Moncler Genius. Соавтором бренда стал дизайнер-авангардист Крейг Грин, который назвал свою капсульную коллекцию «Среда обитания». В основе линии — модель горнолыжной куртки, ставшая визитной карточкой марки. По словам самого Крейга, основная идея линии — «рассуждения об отношениях одежды и тела».
Moncler выпускает женскую и мужскую одежду класса люкс, а также аксессуары для активного отдыха и занятий спортом. Бренд основан в 1952 году Рене Рамийоном, с 2013-го его владельцем является итальянский предприниматель Ремо Руффини.
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