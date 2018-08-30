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Женщина создала «библиотеку одежды»
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Женщина создала «библиотеку одежды» 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Австралийка Сара Фримен пришла в ужас, когда узнала, сколько вещей выбрасывается просто так.
Недавнее исследование, проведенное компанией YouGov в Австралии показало, что примерно четверть жителей страны выбрасывают свои наряды после того, как один раз наденут их. А согласно исследованию компании McKinsey & Company, количество производимой во всем мире одежды удвоилось в период с 2000 по 2014 годы. В лучшем случае эти вещи остаются висеть в шкафу, пылятся там годами и, в конце концов, все равно отправляются на помойку.
Сара решила попробовать изменить эту ситуацию и создала магазин, который работает по принципу библиотеки. Покупатели могут арендовать одежду, а потом вернуть ее обратно. Также в магазин можно принести свою одежду и получить за нее деньги. Для постоянных клиентов предусмотрен абонемент: после внесения определенной суммы человек может арендовать от четырех до шести предметов одежды в месяц.
Сара Фримен отмечает, что это отличный способ примерить вещь, которую человек не может себе позволить. А еще пользователи такого сервиса помогают внести свою лепту в защиту окружающей среды.
Стоит отметить, что такой сервис подходит не всем, ведь некоторые люди не могут смириться с фактом, что одежду кто-то носил до них.
Женский форум
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