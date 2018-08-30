Берем пример с Рианны: как ходить без бюстгальтера и не стесняться?

Забудь про стеснение и стереотипы. Сейчас ходить без бюстгальтера не только можно, но и модно. Бери пример с Рианны (30). Она уже давно ходит без белья и выглядит очень эффектно.

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А если ты все же не такая смелая, (но очень хочешь) — тебе помогут boobochki.

Boobochki — это специальные накладки на соски, с которыми ты будешь чувствовать себя уверенно, да и незамеченной точно не останешься. Кроме классической формы можешь выбрать крестики, галочки, черточки, а недавно коллекция пополнилась новинками — сердца и звезды в черном и телесном цветах.

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Так что выбирай свой дизайн или сразу несколько — такой аксессуар никогда лишним не будет. К тому же бубочки (ударение на у) легко использовать — просто наклей их на чистую сухую кожу и можешь уверенно дефилировать в облегающем топе или прозрачном платье, как красотка Ри.

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Кстати, носить boobochki безопасно — накладки гипоаллергенны и надежно крепятся без применения клея. А использовать их можно до 15 раз! К тому же они не боятся воды. Так что в случае участия в конкурсе мокрых маек победа тебе гарантирована!

Купить бубочки можно в Маптеке Ginza, бутике Saint Room, салонах «Фен Dry Bar» и пр., а также на официальном сайте, где можно воспользоваться бесплатной доставкой по РФ.

Стоимость: 1 800 р.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/berem-primer-s-rianny-kak-hodit-bez-byustgaltera-i-ne-stesnyatsya/