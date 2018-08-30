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Известная пермская Инстаграм-модель выходит замуж
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Известная пермская Инстаграм-модель выходит замуж 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Известная Инстаграм-модель из Перми Оля Абрамович выходит замуж. На своей страничке в Инстаграме она выложила фотографии, где примеряет свадебные платья.
«Неужели! Я меряю свадебное платье не для фотосъемки, а для предстоящей свадьбы! Оказалось, это очень увлекательное занятие», — написала модель и попросила своих подписчиков помочь с выбором свадебного наряда.
Публикация от Оля Абрамович (@oabramovich) 30 Авг 2018 в 2:49 PDT  28-летняя красотка наряду с Галинкой Миргаевой — одна из самых известных Инстаграм-моделей из Перми. Она регулярно выкладывает на своей страничке откровенные фотографии, число её подписчиков перевалило за 1,2 миллиона человек. Оля Абрамович активно монетизирует свою красоту и популярность в Инстаграме, рекламируя различные товары и косметологические услуги.
А в прошлом году она даже удостоилась внимания и материала от популярного британского таблоида Daily Star Sunday. Издание особо подчеркнуло, что модель не родственница всем известного олигарха.
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