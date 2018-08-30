Известная пермская Инстаграм-модель выходит замуж

Известная Инстаграм-модель из Перми Оля Абрамович выходит замуж. На своей страничке в Инстаграме она выложила фотографии, где примеряет свадебные платья.

«Неужели! Я меряю свадебное платье не для фотосъемки, а для предстоящей свадьбы! Оказалось, это очень увлекательное занятие», — написала модель и попросила своих подписчиков помочь с выбором свадебного наряда.

Публикация от Оля Абрамович (@oabramovich) 30 Авг 2018 в 2:49 PDT 28-летняя красотка наряду с Галинкой Миргаевой — одна из самых известных Инстаграм-моделей из Перми. Она регулярно выкладывает на своей страничке откровенные фотографии, число её подписчиков перевалило за 1,2 миллиона человек. Оля Абрамович активно монетизирует свою красоту и популярность в Инстаграме, рекламируя различные товары и косметологические услуги.