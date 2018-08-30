Одежда варваров

В глазах представителей древних цивилизаций штаны представлялись атрибутом дикарей и варваров, и отголоски этих предрассудков дошли до начала прошлого века. Рассказываем историю этого важного предмета одежды.

Еще несколько тысячелетий назад во всем цивилизованном античном мире мужчина в штанах был позором семьи и вообще фриком. А так-то брюки изобрели еще в каменном веке. В знаменитом захоронении Сунгирь во Владимирской области найдены скелеты возрастом более 30 тыс. лет, покрытые тысячами бус из костей мамонта. По этим «нашивкам» археологи и установили, как выглядел костюм наших предков. Правда, то были не совсем штаны, а что-то вроде мехового комбинезона. Но общий принцип брюк сложился уже тогда.

Считается, что штаны в современном понимании изобрели кочевники, чтобы уберечь промежность во время верховой езды. Во-всяком случае, именно в захоронении кочевника на территории современного Китая найден самый древний экземпляр современного покроя, датированный 3300 годом д.н.э. Из-за этого, видимо, почтенные мужи Рима, носившие тоги (длинные отрезы ткани) так не любили этот предмет гардероба, называя приезжих в брюках «гентиум бракториум», то есть «племя в штанах». Но спустя века сыны Вечного города постепенно начали-таки облачаться в позорную варварскую одежду. Старшее поколение презрительно фыркало и называло их «бракатусами». Конфликт отцов и детей существовал всегда!

На барельефах Месопотамии можно увидеть сшитые снизу посередине юбки. Какие-то странные премудрости творили и древние индийцы со своими набедренными повязками (получалось нечто вроде шорт). Нельзя не вспомнить и персов, которые изобрели шальвары, перекочевавшие в русский язык как шаровары. Периодически что-то вроде брюк изобретали и представительницы прекрасного пола, но только за тем, чтобы уберечься от нескромных посягательств.

Даже после того, как «цивилизованные» европейцы оценили удобство такой одежды, презренные брюки прятали правдами и неправдами — под плащами и платьями всех форм и размеров. Другая крайность — когда штаны притворялись чулками (все что угодно, но только не походить на грубых кочевников или работяг-мужланов, копошащихся в хлеву).

Во Франции чулки называли шоссами, в Италии — кальцони. Так их и носили — на веревочках, прикрепленных к чему-то вроде панталон, которые назывались брэ. Стоит отметить, что такой вариант штанов был исторически близок европейским варварам — ноги ледяной мумии Эци, погибшего в Альпах около 5 тыс. лет назад, были одеты в конструкцию из двух меховых рукавов, закрепленных на поясе. Потомки Эци меньше нуждались в защите от мороза, поэтому надевали чулки мокрыми — чтобы лучше обтягивали ногу. После высыхания нога до такой степени была стянута плотной тканью, что причиняла ее носителю настоящие страдания. На верхнюю часть тела надевали короткий плащ (вероятно, чтобы продемонстрировать всю красоту мужских ног). Правда, наклоняться мужчине надо было очень аккуратно. Если в тот момент сзади оказалось бы значимое лицо или, к примеру, церковь, штраф неминуем — за оскорбление взора видом брэ (нательного белья. — Прим. ред.).

Потом кто-то догадался, что брэ и чулки можно сшивать вместе. И все равно брюки не принимали. В эпоху Возрождения в аристократических кругах носили лишь короткие штанишки (что-то вроде бриджей) вместе с теми же чулками. И только после Французской революции мужчины всех классов (кроме духовенства и гусар, которые по-прежнему отдавали предпочтение обтягивающим кальсонам), наконец, облачились в «нормальные» брюки. По сути, впервые со времен варваров. Впрочем, знатных детей мужского пола вплоть до XX века по-прежнему рядили в платья с бантиками, а отпрысков простых людей — в длинную рубаху. Брюки стали предметом настоящей мужской инициации — мальчику покупали их лишь в 11–13 лет.

Для женщин же брюки оставались табу вплоть до разгула эмансипации в начале XX века, надевать их разрешалось лишь во время верховой езды.

Источник: «Моя планета.