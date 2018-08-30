Ещё
Мадонна примерила слишком эпатажный наряд для 60-летней дамы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мадонна примерила слишком эпатажный наряд для 60-летней дамы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Мадонна фото: Mario SANTORO/AdMedia/globallookpress.com  больше по теме
Хуже некуда: Мадонна появилась на публике в неудачном нарядеНа фоне бойкой молодой поросли Мадонна, когда-то считавшаяся на канале MTV пионером стиля ню, выглядела словно скромная восточная женщина, на секунду оторвавшаяся от своего мужа-бедуина. Не так давно певица отпраздновала 60-летний юбилей, устроив пышную и многодневную вечеринку в Марокко. Видимо, этим и объясняется ее фольклорный наряд: костюм остался от дня рождения, выбрасывать жалко… Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Даже не знаю, что здесь хуже: сам костюм или аксессуары. Черное платье и яркую накидку (кстати, вполне симпатичную) можно было бы списать на увлечение певицы Востоком и объявить нарядом в стиле этно. Если бы все не смазывал один непростительный штришок: носки в сетку и красные атласные туфли со стразами. Они здесь точно не в кассу.
Teleprogramma.pro: последние новости
Ким Кардашьян вживила под кожу ожерелье Звездный разбор: повторяем образ победительницы фэшн-баттла Виктории Исаковой Наоми Уоттс приятно удивила образом в фольклорном стиле
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты3
Почему нельзя выносить мусор вечером18
Эшли Грэм уже не влезает в прежнюю одежду20
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Свадьба в кредит: «Ели-пили, а денег не подарили»
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
09:38
Дочки звездных отцов, у которых нет красоты
Звёзды Дети
10:48
Факты о теле, которые перевернут ваш мир
Здоровье Психология
01:11
Самые богатые женщины России в списке Forbes
Звёзды
09:47
10 легких упражнений для домашнего фитнеса
Здоровье
01:00
Молодящуюся Долину перестали узнавать
Звёзды
26:17
Якобы натуральные: чем нас пытаются отравить
Еда
04:41
Актрисы, разъевшиеся ради ролей
Здоровье Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение