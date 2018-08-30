Мадонна примерила слишком эпатажный наряд для 60-летней дамы

Мадонна фото: Mario SANTORO/AdMedia/globallookpress.com больше по теме

Хуже некуда: Мадонна появилась на публике в неудачном нарядеНа фоне бойкой молодой поросли Мадонна, когда-то считавшаяся на канале MTV пионером стиля ню, выглядела словно скромная восточная женщина, на секунду оторвавшаяся от своего мужа-бедуина. Не так давно певица отпраздновала 60-летний юбилей, устроив пышную и многодневную вечеринку в Марокко. Видимо, этим и объясняется ее фольклорный наряд: костюм остался от дня рождения, выбрасывать жалко… Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Даже не знаю, что здесь хуже: сам костюм или аксессуары. Черное платье и яркую накидку (кстати, вполне симпатичную) можно было бы списать на увлечение певицы Востоком и объявить нарядом в стиле этно. Если бы все не смазывал один непростительный штришок: носки в сетку и красные атласные туфли со стразами. Они здесь точно не в кассу.