Джастин Бибер пришел на свидание с расстегнутой ширинкой

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер пришел на свидание со своей невестой американской топ-моделью Хейли Болдуин в брюках с расстегнутой ширинкой. Об этом сообщает Elle.

Для вечерней встречи пара выбрала церковь. Помимо расстегнутых темно-серых брюк музыкант надел голубую рубашку с белым конопляным принтом, бейсболку и черные кеды марки Vans. На его спутнице была полосатая толстовка оверсайз, высокие белые ботинки и массивные серьги.