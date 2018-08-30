Возвращение к истокам: как иконы стиля 90-х определили наш осенний гардероб

Мы уже не раз писали о цикличности моды — многие современные вещи вдохновлены сплошь прошлыми эпохами. Модные ориентиры можно найти в фотохрониках среди популярных в то или иное время актрис, певиц и моделей. Взгляните, например, на фотографии звезд 90-х: многие из вещей, благодаря которым они считались иконами стиля, сегодня без труда можно найти в любом магазине — а значит, и адаптировать знаковые образы тех времен под современный гардероб. Для нашей подборки мы выбрали наряды, которые не просто окажутся актуальными осенью, но и вдохновлены стилем таких звезд 90-х, как Дженнифер Энистон Джулия Робертс , Мадонна, Кортни Кокс и другие.

Дженнифер Энистон

Американская актриса доказывает, что сочетание короткой юбки А-силуэта и высоких сапог, которое пришло к нам из 60-х, — беспроигрышно во все времена. В раннюю осень под этот комплект можно надеть колготки телесного цвета.

Кортни Кокс

Еще недавно сочетание темных сапог и голубых джинсов могло показаться старомодным, а сегодня оно считается ультрамодным. Как и маленькие очки, кстати.

Королева поп-музыки учит нас, что вещи светлых оттенков осенью смотрятся не менее органично, чем в коричнево-черной гамме. Чтобы они не сливались, достаточно подобрать аксессуар или обувь с принтом.

Кажется, теперь ясно, откуда брал вдохновение Канье Уэст, разрабатывая цветовую палитру для своей марки Yeezy. Мэрайя еще в 90-х доказала, что сочетание вещей серого и зеленого цветов смотрится стильно и совсем не скучно — многое зависит от фасонов. Примечательно, что такую юбку можно носить в любое время года, а в холода — просто добавить к ней кожаную обувь на каблуке.

Мэг Райан

Если не знали, что подобрать к широким штанам с завышенной талией, то простой совет от Мэг Райан вам в помощь — нет ничего лучше белой футболки, свободного шерстяного жакета и спортивных ботинок.

Люрекс не так давно вернулся в моду, но уже стал привычным выбором для тех, кто ищет праздничную одежду. Элегантным образ можно сделать, подобрав к нему классические туфли с острым или квадратным носом.

Надевая яркое пальто, сделайте его центральным в образе. Например, красный отлично смотрится с черным, белым и голубой джинсой.

Удивительно, что это фото сделано в 90-х. Бежевый кардиган, черные мюли, джинсы скинни — это идеальное сочетание сегодняшнего дня. Осенью этот комплект завершит светлый тренч или шерстяное пальто.

Джулия Робертс

Приталенный жакет, прямые джинсы, маленькие очки и большая яркая сумка — все как мы любим. Ранней осенью не обязательно сразу надевать сапоги: к такому образу подойдут и белые кроссовки (спортивные модели, как в 90-х), и классические лоферы, и туфли на низком каблуке.