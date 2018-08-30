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Как сочетать вещи с перьями и стразами с повседневным гардеробом
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Как сочетать вещи с перьями и стразами с повседневным гардеробом 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кто сказал, что гардероб на каждый день исключает что-то экстраординарное? Например, свитшот с перьями или юбку в стразах. Такие вещи добавляют будничным образам уникальности, а также привлекают внимание и делают вас особенной. Главное — уметь грамотно интегрировать их в свои повседневные луки.
Постараемся наглядно показать, как это делать.
Брюки
Брюки или джинсы, инкрустированные стразами или отделанные перьями, носить куда проще, чем может показаться на первый взгляд. Просто добавьте к ним «успокаивающий» верх: простую рубашку или классическую водолазку. Откажитесь от крупных аксессуаров, выберите обувь без лишней фурнитуры, и эффектный, но не «кричащий» комплект готов.
Платья
Платья с перьями или стразами этой осенью носите с классическими однотонными ботильонами. Главное, чтобы цвет обуви совпадал с основным оттенком вашего наряда. Это позволит не перегрузить лук и сделать его максимально гармоничным.
Свитшоты, рубашки, свитеры
Здесь все будет совсем легко: просто надевайте любимые джинсы и кеды — и вперед. Единственное условие: деним должен быть без отвлекающих элементов. Никаких принтов, крупных металлических акцентов и прочих перетягивающих внимание деталей. Главная роль — у необычной отделки вашего «верха».
Юбки
Идеальным дополнением к юбке со стразами или в перьях станет простой шелковый топ, или же шифоновая блузка. Чтобы наряд вышел более праздничным, отдайте предпочтение лодочкам на шпильке, а если хотите сделать его скорее будничным, то наденьте балетки.
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