Ничего лишнего: базовые кольца, браслеты и кулоны в новой коллекции «Сахарок»

Сеть магазинов «Сахарок» запустила собственную марку украшений еще в декабре 2017 года. Упор в базовой линии делается на чистый минимализм, из-за чего изделия намеренно лишены всякой символичности, а дизайн сведен к простым геометрическим формам. Идея марки заключается в том, чтобы украшения не навязывали никаких историй тем, кто будет их носить. Они выполнены из серебра или серебра с позолотой без каких-либо деталей. Так, в коллекции можно найти крохотные каффы, тонкие серьги-кольца, плоские браслеты, миниатюрные гвоздики в виде полумесяца или звездочки и многое другое. Цены на украшения варьируются от 600 до 5200 рублей.