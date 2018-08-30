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Ничего лишнего: базовые кольца, браслеты и кулоны в новой коллекции «Сахарок»
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Ничего лишнего: базовые кольца, браслеты и кулоны в новой коллекции «Сахарок» 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сеть магазинов «Сахарок» запустила собственную марку украшений еще в декабре 2017 года. Упор в базовой линии делается на чистый минимализм, из-за чего изделия намеренно лишены всякой символичности, а дизайн сведен к простым геометрическим формам. Идея марки заключается в том, чтобы украшения не навязывали никаких историй тем, кто будет их носить. Они выполнены из серебра или серебра с позолотой без каких-либо деталей. Так, в коллекции можно найти крохотные каффы, тонкие серьги-кольца, плоские браслеты, миниатюрные гвоздики в виде полумесяца или звездочки и многое другое. Цены на украшения варьируются от 600 до 5200 рублей.
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