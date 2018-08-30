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Calvin Klein Jeans сняли в кампании 36 человек
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Calvin Klein Jeans сняли в кампании 36 человек 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Calvin Klein Jeans показали новую кампанию, в которой приняли участие Кайя и Пресли Гербер, Селена Форрест, Дилан Кристенсен, Ариэль Николсон и другие модели — всего 36 человек. Стилизовал съемку Оливье Риззо, а снял Вилли Вандерперре. Раф Симонс, который теперь отвечает и за джинсовое направление Calvin Klein, так рассказывает о кампании: «С помощью этой кампании мы хотели представить сегодняшнюю Америку. Результатом работы является проявление индивидуализма, но, в тоже время, наличие общей цели. Это точно передает идею новой коллекции — отдельные части ткани, которые образуют новые силуэты одежды».
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