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Новая коллекция BELKA из Петербурга: образы Анны Карины и Моники Витти и фильмы 70-х годов
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Новая коллекция BELKA из Петербурга: образы Анны Карины и Моники Витти и фильмы 70-х годов 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Бренд из Петербурга BELKA перерос из формата «одежды для работающих женщин» в концепцию «вещи для ролей, которые мы играем каждый день». Его новая осенне-зимняя коллекция сделана с отсылками к фильмам 70-х годов и героиням Анны Карины, Джин Сиберг и Моники Витти. Шерстяные куртки-косухи, широкие брюки-бананы, полупрозрачные свободные рубашки и блузы с геометрическим принтом будто сошли с черно-белых экранов в новую жизнь: осовременивают их объемные силуэты, цифровые принты и удобная, подходящая под ритм города, посадка.
В этой коллекции BELKA впервые появилась верхняя одежда — классическое пальто-кокон, выполненное из тканей разной фактуры и плотности: легкой синей шерсти, плотной черной шерсти и мягкой шерсти в крупную клетку, будто позаимствованной из мужского гардероба. Остальное у бренда не изменилось — его одежда не только красиво носится, но и легко стирается, гладится и сочетается со всем остальным гардеробом.
Коллекцию, получившую название «Кинопробы», можно будет купить в сентябре — недавно BELKA открыла корнер в Au Pont Rouge, а также у нее есть свой шоу-рум в Artplay на Красногвардейской площади.
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