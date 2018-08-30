Хатуля Авсаджанашвили о главных (анти) трендах осенне-зимнего сезона

Фэшн-директор бутиков Babochka и одна из самых влиятельных людей мира моды Хатуля Авсаджанашвили благословила нас на новый сезон. И рассказала, от каких трендов нам никуда не деться, а какие уже порядком поднадоели.

Какой устоявшийся тренд не сдаст своих позиций? Пуховики и кроссовки! Они будут почти в каждой коллекции, причем всех цветов, фасонов и форм. Даже те, кто избегал спортивного стиля, точно найдут модели для себя.

А какой все же устарел? Мода становится все менее и менее категоричной. Я не думаю, что остались очевидные табу, теперь все зависит от подачи. Но все, однозначно, устали от логомании, несмотря на широкую популярность даже в классических брендах.

Свежие стилевые приемы? Белая обувь и поясная сумка. А вообще быть модным стало просто, стильный образ может сделать одна футболка. Самый горячий аксессуар? Для нас этот сезон насыщен уникальными коллаборациями. К тридцатилетию Babochka дизайнеры готовят эксклюзивные вещи исключительно для сети наших бутиков. Например, шубы The Row в потрясающем медовом цвете, спортивные костюмы от Chinti and Parker и Tak.Ori, уютные свитеры от Alexandra Golovanoff.

Маст-хэв сезона? Балаклавы, которые есть и в женских, и в мужских коллекциях Gucci, Calvin Klein 205W39NY. Еще у нас появятся поясные сумки всех видов: от ультрамодных Alyx до всеми любимых Gucci и Valentino. Осенью не обойтись без удлиненного пальто как у Miu Miu, теплого свитера «с горлом» от The Row или Cеline и вещей с люминесцентными вставками или полностью сшитых из свето­отражающей ткани: Calvin Klein 205W39NYC, Maison Margiela, Alexander Terekhov.

Новые бренды? В nevsky 152 concept store приедет урбанистический бренд дизайнера Мэтью Уильямса Alyx, фантастические объемные пуховики новой итальянской марки Khrisjoy, вязаные вещи Alexandra Golovanoff, меха от дуэта Ines & Marechal. Важным для нас событием станет открытие корнера Calvin Klein 205W39NYC. А еще в Babochka Gallery в этом сезоне появится образец швейцарской классики — Akris.

Фото: архивы пресс-служб