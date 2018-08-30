adidas Athletics выпустил новую худи Z. N. E. Fast Release

Обновленную версию худи Z. N. E. Fast Release дополнили специальной молнией, благодаря которой она снимается одним движением. Лицами кампании стали футболист Алексей Миранчук , капитан adidas Runners Диана Ахмадишина, футболист Карим Бензема , теннисистка Гарбинье Мугуруса и другие спортсмены.

Кристина Шрамм

старший директор по дизайну adidas Athletics — В новую модель мы добавили моментально расстегивающуюся молнию: худи можно снять за секунду. Мы также улучшили форму капюшона, дополнили модель технологией Climalite для большего комфорта и добавили узнаваемые белые детали: яркую вещь можно носить на улице и на тренировках. Карим Бензема (Фото: adidas) Гарбинье Мугуруса (Фото: adidas) Алексей Миранчук (Фото: adidas) Диана Ахмадишина (Фото: adidas) Помимо новой молнии, худи отличают капюшон свободного кроя, карманы на молнии, заниженная линия плеч и манжеты с прорезями для больших пальцев. Мягкая ткань отводит влагу и обеспечивает сухость. Новая модель весит меньше предыдущей версии.

Худи adidas Athletics Z. N. E. Fast Release можно приобрести в магазинах adidas или на официальном сайте за 7 390 рублей. Статьи по теме adidas Athletics представил первую худи для спортсменов-путешественников adidas представил лимитированную коллекцию футболок «Играем за вас» adidas запустил кампанию «Креативность решает» к старту чемпионата мира по футболу Кайли Дженнер стала лицом новой кампании adidas Originals

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