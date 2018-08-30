Смотрят свысока

Ксения, 34 года, инструктор йоги

«Я ношу каблуки очень редко, надеваю, только когда сильно хочется быть на высоте. Сейчас у меня фотосессия, я по городу так не хожу. Мне нравится небольшая платформа, кроссовки люблю. Вообще, всякая обувь мне нравится, гардероб подобран на все случаи жизни — от панка до принцессы. Обуви на каблуке у меня пар пять. Я не привязана к брендам, покупаю ту, что нравится, особенно если она вписывается в мой стиль.

Считаю, что сексуальность женщины зависит не только от каблуков, а еще и от настроения и внешнего вида в целом. Мужчина обратит внимание в первую очередь на девушку в туфлях, а не в кедах. Каблуки украшают — ноги длиннее, фигура силуэтнее. Вот сейчас с нами пытались познакомиться мужчины, хотели с нами сфотографироваться».

Надежда, 38 лет, свой бизнес

«Мне нравится обувь на каблуке, но предпочитаю на плоской подошве, с работы на работу на каблуках не очень удобно. Иногда беру туфли с собой, когда куда-то нужно, переобуваюсь. У меня небольшой рост, хочется быть выше. Сейчас в обычной жизни высокий каблук это пошло, хотя вопрос уместности, смотря где и кем ты работаешь, в какой сфере находишься, плюс одежда. Все очень относительно, можно испортить любую вещь. Каблук зрительно удлиняет ноги, и мужчина обращает на такую девушку внимание, особенно если она одета со вкусом. У меня много обуви, примерно 20 пар, самая дорогая — 45 000 рублей, привозила из Милана».

Алёна, 21 год, работает в консалтинговой компании

«Я — 50 на 50: иногда каблуки, иногда плоская подошва. Если говорить о каблуках, то с понедельника по пятницу предпочту классические лодочки или невызывающие босоножки. Высокий каблук — это красиво и женственно, но сейчас мода настолько уходит на плоскую подошву, поэтому считаю, что и в кроссовках девушка будет выглядеть не менее привлекательно. Туфли на высоком каблуке с толстой платформой — это вульгарно. У меня много туфель, может быть, около 20 пар. Покупаю все, что нравится. Мои самые дорогие туфли стоят 78 000 рублей, я их купила в Москве в магазине Rendez-Vous, просто классика, ничего необычного».

Анна, 23 года, работает в банке

«Я за женственность, поэтому предпочитаю каблуки. Платья со спортивной обувью смотрятся хорошо, я положительно отношусь к такому стилю, но считаю, что в таком образе нет изюминки. Высокий каблук может испортить и сделать девушку вульгарной, нужно правильно носить — лучше выбрать сдержанную одежду, может быть, классику. У меня много туфель, это прям моя болезнь. Готова отдать все деньги за туфли, и не только свои. Самая дорогая обувь у меня сапоги на высоком каблуке за 11 000 рублей, купила со скидкой».

Екатерина, 33 года, проект-менеджер

«Я выбираю обувь по ситуации, обстоятельства решают. Больше предпочитаю комфортную, на плоской подошве. Сильно высокий каблук лучше на вечер. Днем — сдержанный верх, чтобы образ не казался откровенным. У меня много обуви, может, около 30 пар. Сильно дорогих туфель у меня нет, покупаю в пределах 10–15 тысяч. Выбираю по модели, нравится магазин «Эконика». Каблуки всегда привлекают внимание мужчин. Я чаще слышу комплименты именно когда на каблуках».

Людмила, 31 год, работает в банке

«Мне комфортнее ходить на каблуках, чувствую себя увереннее. Хотя не так давно открыла для себя платья с кедами, купила такие, которые подходят. Конечно, обувь на каблуке в моем гардеробе преобладает в соотношении, например из 10 пар — одна на плоской подошве. Сумма, которую я могу потратить на туфли, зависит от марки и качества. Последние я купила в магазине Paolo Сonte на распродаже за 3000 рублей, без скидки они стоили 12 000 рублей».

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