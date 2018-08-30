3 способа носить прозрачные вещи, не показывая ничего лишнего

Прозрачные наряды можно увидеть на многих знаменитостях. Но едва ли вы проецируете их луки на себя: сразу возникают мысли о несовершенствах фигуры или моральных принципах, не хочется лишний раз обнажаться и кажется, что подобного рода образы уместны лишь на красных дорожках.

Но это не так: на самом деле просвечивающие вещи вполне можно носить и в обычной жизни. Надо лишь знать несколько секретов, которые помогут не «засветить» лишнего.

Прозрачная блузка + телесное боди

Выйти «в люди» в прозрачной блузке и чувствовать себя при этом комфортно поможет гладкое боди. Оно должно быть телесным или же совпадать с основной вещью по цвету. Тогда к луку невозможно будет придраться.

Прозрачная блузка + бра Если вы готовы показать чуть больше, то подберите к просвечивающей блузке красивое бра. Лучше всего, если оно будет базовым — без кружев и лент. Тогда нижнее белье не отвлечет внимания от основного наряда и не сделает его чересчур откровенным.

Прозрачное боди + жакет

Универсальный вариант. Если хочется выглядеть сексуально, жакет можно держать распахнутым, если же станет некомфортно — его всегда можно застегнуть.