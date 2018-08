Восточные сказки: что носит самая влиятельная женщина арабского мира шейха Моза

A post shared by SheikhaMozahFashion (@sheikhamozahfashion) on Jul 8, 2018 at 12:54am PDT Шейха Моза — одна из самых влиятельных и эффектных женщин арабского мира. Вторая жена третьего эмира Катара, шейха Хамада бин Халифы-аль-Тани, и мать семерых его детей не померкла на фоне мужа, а стала самостоятельным политическим деятелем, поддерживающим гуманитарные проекты. Всего у Хамада трое жен, но мир говорит именно о Мозе: ведь она регулярно летает в рабочие командировки, общается с главами государств-лидеров и на всех деловых встречах выглядит так, что придраться просто не к чему. На первой леди лежит немалая ответственность: именно она транслирует ценности арабской моды, являясь основной ее представительницей на Западе.

A post shared by SheikhaMozahFashion (@sheikhamozahfashion) on Jun 13, 2018 at 1:18am PDT Порой шейху осуждают за то, что она искажает понимание того, как на самом деле в Катаре одеваются женщины. Ведь в этой стране практически все представительницы прекрасного пола носят абайи или никабы. Сама же Моза прикрывает голову лишь тюрбаном и не отказывается от возможности надевать вещи лучших мировых дизайнеров. Ее нередко можно увидеть в одеяниях Valentino, Chanel , Jean Paul Gaultier, Ralph & Russo. Экспансия моды делает свое дело: кутюрье переориентировались на Восток, и такие женщины, как шейха, с удовольствием приобретают их дорогостоящие наряды. Впрочем, при всей своей любви к кутюру, на молодые бренды Моза также обращает внимание. Так, недавно ее заметили в классическом черном платье французской марки Martin Grant.

Шейха не боится ярких цветов и необычных фактур: ее гардероб полон нарядов из всевозможных тканей. Конечно, питает Моза слабость и к богатой отделке. А вот с фасонами предпочитает не экспериментировать: отдает предпочтение прямым юбкам в пол, классическим брюкам, блузам с пышными рукавами и притуленным платьям. В гардеробе первой леди сочетаются восточный колорит, изыск, самобытность и оригинальность. В нашей подборке — самые яркие выходы шейхи за последнее время.

