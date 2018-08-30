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Французский шик и функциональность: 40 лучших вещей из новой коллекции Uniqlo
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Французский шик и функциональность: 40 лучших вещей из новой коллекции Uniqlo 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Парижский шик и функциональность сошлись в юбилейной десятой коллекции Инес де ля Фрессанж для демократичного бренда Uniqlo. Инес вдохновлялась модой Монмартра 1920-х годов, когда этот район был ключевым центром социальной, культурной и творческой жизни Парижа. Почувствовать себя резидентом творческого квартала легко — в кашемировых пальто, шерстяных кардиганах, жакетах в клетку, широких брюках, платьях в горох и многом другом. C 6 сентября коллекцию можно найти в магазинах Uniqlo Атриум и Uniqlo Галерея.
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