Облитая кислотой итальянская модель появилась на публике после перенесенных операций

Еще полтора года назад западные СМИ гремели о том, что 29-летнюю итальянскую модель и финалистку конкурса «Мисс Италия 2007» Джессику Нотаро (Gessica Notaro) облили кислотой. Для многих поклонников красавице произошедшее стало настоящим потрясением! Девушка навсегда лишилась своей внешности, однако благодаря перенесенным операциям смогла улучшить тот результат, который смогли добиться врачи, спасая ей жизнь.

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Девушка, которую облили кислотой, спустя несколько пластических операций решилась показать свое лицо21-летнюю модель Решам Хан и ее двоюродного брата Джамиля Муктара во время прогулки неизвестный облил кислотой. Девушка после реабилитации прекратила выходить из дома. На помощь пришли неравнодушные поклонники. Позже выяснилось, что бывший возлюбленный итальянки из ревности плеснул ей в лицо кислоту. Девушку госпитализировали в соседний город с сильными химическими ожогами глаз и ног. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить Джессике зрение. Модель стоический перенесла несколько операций и смогла добиться невероятного результата: конечно, пластические хирурги не смогли вернуть ей прежнюю внешность, но модель выглядит просто потрясающе.

Джессика смогла вернуться к нормальной жизни (Фото: Instagram)

Итальянская модель перенесла несколько операций (Фото: Instagram)

Джессика смогла частично восстановить внешность после того, как ее облили кислотой (Фото: Instagram)

Спустя год Джессика стала гостьей Венецианского кинофестиваля, который проходит на итальянском острове Лидо. На красной дорожке модель появилась в золотом платье в пол. Образ Джессика дополнила черной миниатюрной сумкой и повязкой с пайетками, которой прикрыла пострадавший глаз.