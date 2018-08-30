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5 луков со спортивными штанами
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5 луков со спортивными штанами 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Сегодня мужскую одежду для спорта носят не только в тренажерных залах и фитнес-клубах. Ее элементы прекрасно вписываются в разнообразные повседневные стили. Предлагаем вниманию мужской половине человечества пять образов с брюками в спортивном стиле.
Как правило, мужские спортивные брюки не бывают слишком ярких цветов. В большинстве случаев это черный, синий, белый и серый цвет. Причем последний из перечисленных находится сегодня на пике моды. Серые штаны разных оттенков носят с бомберами, пиджаками, водолазками, рубашками, футболками поло, джинсовыми куртками, джемперами, кардиганами и т. п. Наиболее актуальными являются модели с зауженными штанинами и манжетами внизу.
Для отдыха
Серые трикотажные зауженные штаны с джемпером синих и голубых оттенков и белыми кроссовками — хорошее сочетание для отпуска, прогулки по морскому побережью или по городу, если вы хотите чувствовать себя максимально расслабленно. Свитер можно заменить на джинсовую куртку — тогда образ получится более спортивным.
Кэжуал
Синие или черные спортивные штаны с рубашкой — смелый повседневный образ для молодого человека. При отсутствии официального дресс-кода такой вариант будет вполне уместен для учебы и работы.
Светский
Возможно, вы будете удивлены, но спортивные брюки могут подойти и в качестве одежды для вечеринки или даже театра. Для создания вечернего образа потребуются прямые спортивные штаны темных оттенков (синего или серого), белая футболка, бежевый жилет из тонкого трикотажа и свободный темный пиджак, сочетающийся по оттенку с брюками. На ноги — низкие белые кроссовки или модные кеды. Образ можно закончить белым нагрудным платком, вставленным в пиджак. Так уже никто не усомнится, что вы идете на светское мероприятие.
Экстравагантный
Если вам хочется создать модный и немного экстравагантный образ — сочетайте черные спортивные штаны с черным бомбером или черной кожаной курткой. А главным акцентом в таком образе станут ультраяркие кроссовки — красного, желтого или салатового цвета.
Неоклассика
Спортивные брюки можно сочетать не только с кедами и кроссовками, но и с кожаными ботинками. Так классический образ с костюмом и галстуком можно прекрасно освежить, если заменить брюки однотонными прямыми спортивными штанами и заправить их в высокие кожаные ботинки или полусапоги.
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