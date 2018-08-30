Как носить летние наряды с пальто, плащом или курткой — учимся на примере звезд

Белое платье с абстрактным принтом плюс плащ в тон и туфли цвета хаки

Алиса: «Эмилии идет такой наряд с ретроакцентом. Нравится все — от длины платья до цвета стекол в очках».

Виктория: «Плащ оверсайз красиво ложится на хрупкие плечи, ремешки на щиколотках играют тонкую партию, унося нас в середину прошлого века. Даже у очков в белой оправе здесь своя роль».

Александр: «Мне нравится легкость образа и цветовая гамма. А замшевые босоножки смотрятся особенно круто!»

Кьяра Ферраньи

Зеленое платье в клетку плюс черная кожаная косуха и ботинки в тон Алиса: «Кьяра уже давно одевается не по возрасту: ботинки громоздкие, а платье очень короткое. Оно больше подойдет для 15-летнего подростка».

Виктория: «Здесь нарушены все пропорции — акцент на талии „сбивается“ косухой и длиной юбки. В результате мы видим девушку, надевшую платье не по размеру».

Александр: «Образ смотрится вымученным. Мне кажется, что наряд слишком тяжеловесный, а ремень — массивный. Я бы предложил более воздушный вариант».

Синий костюм с анималистичным принтом плюс пальто в тон и белые кеды

Алиса: «Нормальный повседневный образ. Он лучше, чем плюшевый или какой-либо другой спортивный костюм, который звезды часто выбирают для поездок».

Виктория: «Джессика соблюдает негласные правила — длинное пальто с легким костюмом, никаких каблуков с юбкой макси, родственные цвета и контрастные аксессуары».

Александр: «Мне нравится, что актриса появилась в аэропорту не в трениках, а в милом наряде. Объемный „верх“ и удобная обувь делают образ уместным!»

Черное платье с цветочным принтом плюс куртка и ботинки в тон Алиса: «А вот и еще одна „школьница“. На Хейли тоже наряд смотрится так, будто она из него выросла, невзирая на юный возраст».

Виктория: «Сочетание летних вещей с курткой оверсайз создает ту грациозность, к которой стремятся все любительницы женственных образов».

Александр: «Платье на бретелях, огромная верхняя одежда и грубые берцы — полная гармония. Но это не для слабонервных!»

Муся Тотибадзе

Красное платье с цветочным принтом плюс черная кожаная косуха и ботинки в тон Алиса: «Милый образ. Смущают только носки — они перетянули на себя внимание. А зачем?»

Виктория: «Косуху можно носить не только с секс-бомбическими платьями, но и с легкомысленными. Важно помнить о том, что остальной антураж должен быть не про секс — носки, авоська, ботинки. Все расслабленное и развеселое. Прическа-гулька здесь очень кстати».

Александр: «Мне нравится. Наряд легкий и ненадуманный. Отличный вариант для прогулки!»