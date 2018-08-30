Дизайнеры рассказали про особенности подбора гардероба

В этой рубрике мы будем рассказывать о творческих, ярких, увлеченных москвичах, которые делятся секретами своего любимого дела с участниками проекта «Московское долголетие». Наша героиня — Виктория Гузеева, дизайнер в креативной мастерской филиала «Пресненский» ТЦСО «Арбат».

В этой рубрике мы будем рассказывать о творческих, ярких, увлеченных москвичах, которые делятся секретами своего любимого дела с участниками проекта «Московское долголетие». Наша героиня — Виктория Гузеева, дизайнер в креативной мастерской филиала «Пресненский» ТЦСО «Арбат».

Участниц «Московского долголетия» Виктория обучает декорированию и переделке одежды и аксессуаров в новые оригинальные вещи. К примеру, рукава надоевшего свитера в руках мастерицы с легкостью превращаются в вечернюю сумочку. Посещая занятия, москвички на своем опыте могут убедиться, что хорошо одеваться — не значит тратить много денег.

Но главная задача дизайнера — научить людей старшего возраста одеваться стильно.

— В своей мастерской мы каждый раз доказываем, что женщина прекрасна в любом возрасте, а чувствовать себя еще увереннее ей помогает одежда, — рассказывает Виктория Гузеева. — Старые и любимые вещи мы превращаем в модные и современные. Создаем новые образы, которые поднимают настроение участницам проекта. К тому же во время занятий женщины общаются, находят новых подруг. В планах Виктории — создать на базе территориального центра социального обслуживания аналог телешоу «Модный приговор». Тогда красиво одетых женщин старшего поколения в столице станет еще больше.

Модные советы Виктории Гузеевой

Любая женщина может выглядеть моложе с помощью одежды и обуви. Достаточно поменять ботинки на удобные слипоны (это легкая обувь, напоминающая кеды без шнуровки) или кроссовки, модно повязать шарф, надеть джинсы с элегантным свитером.

■ Хотите выглядеть стильно? Юбка-карандаш и кашемировая водолазка отлично справятся с задачей.

Дополните образ удобными лоферами (модель туфель без шнурков) и сумочкой.

■ Акцент в костюме должен быть один.

Пусть это будет брошь.

■ Накладной воротник из меха преобразит теплую одежду.

■ Шарф и перчатки контрастного с пальто цвета (например, серое пальто и бордовые аксессуары) будут смотреться отлично.

■ Не обязательно покупать новое пальто, можно заменить аксессуары: связать шапку, приобрести шарфы модных цветов.

■ Не нужно гнаться за молодежью: лучше избегать мини-юбок, высоких каблуков.