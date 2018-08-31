Ставим двойку! Жуткие узоры-«червяки», кольчуга вместо бюстгальтера и другие модные провалы звезд в августе

В этом месяце звезды перестарались с модными нарядами, и результат получился донельзя ужасающим. Что толкает знаменитостей на такие неудачные эксперименты со стилем — желание выделиться? Теперь, наоборот, на дорожке редко можно встретить лаконичное и стильное платье, которое хорошо сидит по фигуре и подчеркивает все достоинства хозяйки. Приготовься, сейчас на тебя обрушится целый шквал безвкусицы, главное — правильно ей противостоять.

Из раза в раз звезды повторяют одни и те же ошибки и не делают никаких выводов после своих неудачных выходов. Может, до знаменитостей просто не доходит вся критика, с которой обрушиваются на них их поклонники и стилисты? В любом случае оплошности селебрити — это отличный пример того, как не нужно одеваться, из этого тоже можно извлечь хороший урок. Ну а если звезды не хотят делать работу над ошибками, мы ее сделаем за них. Листай галерею, рассматривай голливудские наряды и читай наши колкие замечания.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Текст:Татьяна Зубахина

Фото:East News, Global Look Press