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Ставим двойку! Жуткие узоры-«червяки», кольчуга вместо бюстгальтера и другие модные провалы звезд в августе
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Ставим двойку! Жуткие узоры-«червяки», кольчуга вместо бюстгальтера и другие модные провалы звезд в августе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В этом месяце звезды перестарались с модными нарядами, и результат получился донельзя ужасающим. Что толкает знаменитостей на такие неудачные эксперименты со стилем — желание выделиться? Теперь, наоборот, на дорожке редко можно встретить лаконичное и стильное платье, которое хорошо сидит по фигуре и подчеркивает все достоинства хозяйки. Приготовься, сейчас на тебя обрушится целый шквал безвкусицы, главное — правильно ей противостоять.
Из раза в раз звезды повторяют одни и те же ошибки и не делают никаких выводов после своих неудачных выходов. Может, до знаменитостей просто не доходит вся критика, с которой обрушиваются на них их поклонники и стилисты? В любом случае оплошности селебрити — это отличный пример того, как не нужно одеваться, из этого тоже можно извлечь хороший урок. Ну а если звезды не хотят делать работу над ошибками, мы ее сделаем за них. Листай галерею, рассматривай голливудские наряды и читай наши колкие замечания.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:East News, Global Look Press
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