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Balmain променял Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид на цифровых моделей
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Balmain променял Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид на цифровых моделей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Марго, Шуду и Чжи Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и другим известным девушкам, которые раньше демонстрировали коллекции Balmain, придется потесниться. Креативный директор модного дома Оливье Рустен выбрал лицами новой рекламной кампании цифровых моделей Марго, Шуду и Чжи. 3D-троица, созданная фотографом Кэмероном-Джеймсом Уилсоном, уже появилась на первых кадрах в сети.
Марго, Шуду и Чжи Каждый может пополнить ряды армии Balmain. Нужно лишь поделиться нашим духом приключений, как это делают новые виртуальные иконы, Марго, Шуду и Чжи, которые воплощают красоту, стиль рок-н-ролла и непоколебимую уверенность, — говорится в послании на официальном сайте бренда.
Шуду Темнокожая Шуду прославилась еще до начала этой кампании. Кэмерон-Джеймс Уилсон создал ее в 2017 году, а сейчас на ее страницу в Instagram подписано 139 тысяч фолловеров. Она появлялась в съемках Fenty Beauty, Women’s Wear Daily и Cosmopolitan. Так что популярность виртуальных моделей растет.
Марго и Чжи  Джиджи Хадид на показе Balmain
Кендалл Дженнер
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