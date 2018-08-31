Balmain променял Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид на цифровых моделей

Марго, Шуду и Чжи Кендалл Дженнер , Джиджи Хадид и другим известным девушкам, которые раньше демонстрировали коллекции Balmain, придется потесниться. Креативный директор модного дома Оливье Рустен выбрал лицами новой рекламной кампании цифровых моделей Марго, Шуду и Чжи. 3D-троица, созданная фотографом Кэмероном-Джеймсом Уилсоном, уже появилась на первых кадрах в сети.

Марго, Шуду и Чжи Каждый может пополнить ряды армии Balmain. Нужно лишь поделиться нашим духом приключений, как это делают новые виртуальные иконы, Марго, Шуду и Чжи, которые воплощают красоту, стиль рок-н-ролла и непоколебимую уверенность, — говорится в послании на официальном сайте бренда.

Шуду Темнокожая Шуду прославилась еще до начала этой кампании. Кэмерон-Джеймс Уилсон создал ее в 2017 году, а сейчас на ее страницу в Instagram подписано 139 тысяч фолловеров. Она появлялась в съемках Fenty Beauty, Women’s Wear Daily и Cosmopolitan . Так что популярность виртуальных моделей растет.

Марго и Чжи Джиджи Хадид на показе Balmain

Кендалл Дженнер