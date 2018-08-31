35 отличных (практичных!) тренчей из городских магазинов

Вещь, которая появилась в коллекциях практически всех мировых и российских брендов — тренч. Непромокаемый, функциональный, красивый и сочетающийся с любой обувью и аксессуарами — мы нашли три десятка таких моделей и рассказываем, куда бежать, пока все не раскупили.

Если вам кажется, что тренчкот — вещь довольно классическая и однообразная, посмотрите на актуальный ассортимент Versace, Maison Margiela, Rick Owens и Matthew Miller. Первый декорирует ткань архивными принтами Джанни Версаче , второй утепляет плащ вставками из тартана, третий дополняет модель капюшоном, а четвертый крепит к карману съемную кепку. Даже Burberry — бренд, с которого началась история тренчей — добавляет к традиционной коллекции «экстра»-варианты: мы выбираем двубортный клетчатый из последней коллекции Кристофера Бейли

Российские дизайнеры тоже подготовились к сезону дождей: osome2some снизили цены на тренчи-халаты, 12storeez выпустили «неубиваемые» черные плащи, Novaya сделали несколько мужских моделей, а So Number One превратили классику в настоящий кутюр. Каждая вещь продается по демократичной цене — дешевле только у UNIQLO, Tom Tailor и недолговечного масс-маркета.