Чудо-аксессуар для хипстерских усов

Три шведских дизайнера придумали для хипстеров способ защитить усы в процессе приема пищи и напитков. Многофункциональный протектор под названием «Щит для усов» (Stache Shield) можно надевать на лицо или на емкость с напитком.

Трем дизайнерам-хипстерам пришла в голову идея, когда родственник одного из них показал схожее старинное устройство на блошином рынке. «Мы изобрели многофункциональный протектор для современного мужчины, вдохновляясь работами великих изобретателей XIX века», — говорит Эрик Кальдерон, один из троицы дизайнеров.

Когда протектор не используется, его можно носить на шее как модную подвеску. Протектор сделан вручную из шведской стали. Группа собирает деньги на производство на сайте Kickstarter.