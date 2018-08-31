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Презентация модной коллекции Евразия-2018 в Урумчи
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Презентация модной коллекции Евразия-2018 в Урумчи 

ИА Синьхуа + ещё 1 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Урумчи, 31 августа /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.
Урумчи, 31 августа /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.
Урумчи, 31 августа /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.
Урумчи, 31 августа /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.
Урумчи, 31 августа /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.
Урумчи, 31 августа /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.
Урумчи, 31 августа /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.
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