Презентация модной коллекции Евразия-2018 в Урумчи

Урумчи, 31 августа / Синьхуа / — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.

Урумчи, 31 августа /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.

Урумчи, 31 августа /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.

Урумчи, 31 августа /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.

Урумчи, 31 августа /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.

Урумчи, 31 августа /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.

Урумчи, 31 августа /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции модной одежды Евразия-2018 прошла в четверг в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/. В программу мероприятия входит второй конкурс на лучшую десятку модельеров Синьцзяна.