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Новый Insta-тренд: самый красивый макияж губ
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Новый Insta-тренд: самый красивый макияж губ 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Визажисты и бьюти-блогеры уже не раз удивляли нас смелыми и необычными экспериментами. Брови и губы пользуются особой популярностью. И казалось бы, что еще можно придумать? Но, как показывает практика, в Instagram можно найти еще много интересного. Новый тренд на макияж губ (или, как его называют, lip-art) пришел именно оттуда. И мы сейчас не о рисунках, узорах и украшениях, а о настоящих произведениях искусства, нарисованных на губах. Смотри!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-insta-trend-samyj-krasivyj-makiyazh-gub/
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