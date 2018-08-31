Новый Insta-тренд: самый красивый макияж губ

Визажисты и бьюти-блогеры уже не раз удивляли нас смелыми и необычными экспериментами. Брови и губы пользуются особой популярностью. И казалось бы, что еще можно придумать? Но, как показывает практика, в Instagram можно найти еще много интересного. Новый тренд на макияж губ (или, как его называют, lip-art) пришел именно оттуда. И мы сейчас не о рисунках, узорах и украшениях, а о настоящих произведениях искусства, нарисованных на губах. Смотри!

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-insta-trend-samyj-krasivyj-makiyazh-gub/