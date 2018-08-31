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В тренде: белые сапоги
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В тренде: белые сапоги 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Платье-свитер
Ариана Гранде обожает белые сапоги до колена. Она снималась в таких в клипе на песню Problem, а также регулярно появляется на сцене. В обычной жизни белые сапоги являются неотъемлемой часть гардероба звезды. Обязательно на высоком каблуке, потому что рост Арианы — всего 1,53. Мы до сих пор не можем понять, как она умудряется танцевать на 12-сантиметровых каблуках, но да ладно. В любом случае, певица часто сочетает свои сапоги со свитшотами и свитерами в стиле oversized.
Платье + свитер
Платье в бельевом стиле и легкую летнюю юбку осенью носим вместе с теплыми удлиненными свитерами и сапогами до колена белого цвета. Идеи можно подсмотреть на показе Tibi осень-зима 2018/19 — там таких образов было в излишке.
Pop Of Color
К ярким платьям и костюмам с юбкой выбираем вместо черных сапог выше колена — белые. Так любой наряд выглядит намного более стильным.
Горох
Надоело слышать про 80— е и 90-е? Тогда пакуйте чемоданы и отправляйтесь вместе с нами в 60-е или 70-е. Выбираем себе модель сапог, как носили в ту эпоху, и сочетаем их с платьями с гороховым принтом. Получается очень свежо, забавно и женственно.
Если вам, как и нам, понравился новый тренд, то мы собрали несколько очень достойных моделей белых сапог на любой вкус и кошелек, с уникальными деталями в виде меха, розовым отворотом и в ковбойском стиле.
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