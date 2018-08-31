В тренде: белые сапоги

Платье-свитер

Ариана Гранде обожает белые сапоги до колена. Она снималась в таких в клипе на песню Problem, а также регулярно появляется на сцене. В обычной жизни белые сапоги являются неотъемлемой часть гардероба звезды. Обязательно на высоком каблуке, потому что рост Арианы — всего 1,53. Мы до сих пор не можем понять, как она умудряется танцевать на 12-сантиметровых каблуках, но да ладно. В любом случае, певица часто сочетает свои сапоги со свитшотами и свитерами в стиле oversized.

Платье + свитер

Платье в бельевом стиле и легкую летнюю юбку осенью носим вместе с теплыми удлиненными свитерами и сапогами до колена белого цвета. Идеи можно подсмотреть на показе Tibi осень-зима 2018/19 — там таких образов было в излишке.

Pop Of Color

К ярким платьям и костюмам с юбкой выбираем вместо черных сапог выше колена — белые. Так любой наряд выглядит намного более стильным.

Горох

Надоело слышать про 80— е и 90-е? Тогда пакуйте чемоданы и отправляйтесь вместе с нами в 60-е или 70-е. Выбираем себе модель сапог, как носили в ту эпоху, и сочетаем их с платьями с гороховым принтом. Получается очень свежо, забавно и женственно.

Если вам, как и нам, понравился новый тренд, то мы собрали несколько очень достойных моделей белых сапог на любой вкус и кошелек, с уникальными деталями в виде меха, розовым отворотом и в ковбойском стиле.