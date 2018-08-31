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В Нью-Дели прошла туристическая презентация Ханчжоу
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В Нью-Дели прошла туристическая презентация Ханчжоу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Нью-Дели, 30 августа /Синьхуа/ — 29 августа в столице Индии Нью-Дели состоялась туристическая презентация города Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ под названием «Воспоминания о Великом Шелковом пути. Незабываемый Ханчжоу». В рамках презентации была представлена коллекция ханчжоуской шелковой одежды. Фотографии Синьхуа/Чжан Найцзе
Нью-Дели, 30 августа /Синьхуа/ — 29 августа в столице Индии Нью-Дели состоялась туристическая презентация города Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ под названием «Воспоминания о Великом Шелковом пути. Незабываемый Ханчжоу». В рамках презентации была представлена коллекция ханчжоуской шелковой одежды. Фотографии Синьхуа/Чжан Найцзе
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