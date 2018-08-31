Рваные джинсы и нарядные казаки: редкий выход Марго Робби 

Margot out in LA yesterday (29/08). #margotrobbie
Публикация от Margot Robbie Daily Pictures (@margotdailypictures) 30 Авг 2018 в 1:53 PDT Марго Робби не часто попадает в объектив папарацци, но если это ей удается, то она всегда выглядит так, будто готовилась к съемке — звание амбассадора Chanel обязывает. В повседневной жизни актриса предпочитает базовые простые вещи, которые умело сочетает с терновыми. Например, вчера Марго дополнила комплект из простой футболки и рваных белых джинсов модными котильонами-казаками с отделкой.