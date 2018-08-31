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Рваные джинсы и нарядные казаки: редкий выход Марго Робби
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Рваные джинсы и нарядные казаки: редкий выход Марго Робби 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Margot out in LA yesterday (29/08). #margotrobbie
Публикация от Margot Robbie Daily Pictures (@margotdailypictures) 30 Авг 2018 в 1:53 PDT  Марго Робби не часто попадает в объектив папарацци, но если это ей удается, то она всегда выглядит так, будто готовилась к съемке — звание амбассадора Chanel обязывает. В повседневной жизни актриса предпочитает базовые простые вещи, которые умело сочетает с терновыми. Например, вчера Марго дополнила комплект из простой футболки и рваных белых джинсов модными котильонами-казаками с отделкой.
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