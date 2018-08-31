Герои картин эпохи Возрождения надели меховые сапоги

Бренд Y/Project в новой рекламной кампании для коллаборации с UGG обул героев картин эпохи Возрождения. Необычно авторы представили новую коллекцию осень-зима 2018.

«Отправной точкой для концепции фотографий послужила картина «Рождение Венеры». В результате на снимках оказались интерпретации полотен художников, вдохновлявшихся эпохой Возрождения, — от Симона Вуэ до Александра Кабанеля», — рассказал креативный директор Y/Project Гленн Мартенс.

В кампании угги представлены в самых разных интерпретациях — это и сапоги, и туфли на каблуках, и трехслойные ботфорты, и даже меховые шлепанцы.

Y/Project необычно представил обувную коллекцию