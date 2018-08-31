5 самых модных оттенков помады осени 2018: кому они идут

Прозрачный глянец

Кто-то называет такой макияж «стеклянные губы», кто-то — «натуральный глянец», и все это о популярной прозрачной помаде. Чтобы создать эффект влажных или глянцевых губ, достаточно купить или даже приготовить самостоятельно ухаживающий бальзам или бесцветный блеск, который появился буквально во всех коллекциях lip gloss. Кому подойдет такая помада? Ответ очевиден — всем без исключения.

Блеск для губ Vivienne Sabo Gloss​, «РИВ ГОШ»,

от 230 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20 Блеск для губ Plumprageous Gloss​, «РИВ ГОШ»,

от 1 299 руб, заказать: +7 (800) 333-20-20 Драматичный розовый

В 30-х годах помады ярко-розового цвета были безумно популярны, потому что привлекали внимание и были довольно смелыми для того времени. Сегодня вызывающе розовые оттенки снова покоряют сердца звездных бьютиголиков, потому что выглядят нежно и женственно. Кому подойдет такая помада? Традиционно цвет розы подходит девушкам с холодным подтоном кожи. Вы точно не ошибетесь, если у вас от природы светлые волосы.

Лак для губ YSL Vernis​, «РИВ ГОШ», от 1 199 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Помада GUERLAIN COLOURS​, «РИВ ГОШ»,

от 2 650 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Металлик

Металлические оттенки — это вовсе не обязательно золото или серебро. Чаще это финиш на губах в виде насыщенного цвета с крупными блестками. Такие помады лучше всего использовать в качестве единственного акцента в макияже. Делать ставки можно на любой оттенок с мерцающей основой, но важно отталкиваться от ситуации и личных предпочтений. Кому подойдет такая помада? Это тренд для всех, но важно знать, как его носить: цвет помады должен контрастировать с внешностью — с цветом глаз, волос и кожи.

Блеск NYX Professional Make Up​, «РИВ ГОШ»,

от 650 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Блеск NYX Professional Make Up​, «РИВ ГОШ»,

от 650 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Нежный персик

Легкие влажные тональные основы, отказ от контуринга, неприглаженные брови — бьюти-индустрия настроена на радикальный нюд. Персиковые или бежевые оттенки помад — must-have наступающего сезона! К тому же все уже успели подустать от ярких летних цветов. Кому подойдет такая помада? Теплые нюдовые помады подойдут обладательницам кожи с теплым или нейтральным подтоном и каштановых или русых волос.

Помада Pupa I'm Pupa​, «РИВ ГОШ», от 760 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Помада MAC Little Mac​, «РИВ ГОШ», от 800 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Огненно-красный

Красный на пике популярности всегда. Это идеальный цвет для тех, кто не любит экспериментов и в то же время не желает оставаться в тени. Кому подойдет такая помада? Красные помады подходят всем. Главное — запомнить правило: чем холоднее тон кожи и темнее волосы, тем холоднее должен быть оттенок красного, и наоборот.

Помада Givenchy Rouge​, «РИВ ГОШ», от 2 395 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Помада Shiseido Rouge​, «РИВ ГОШ», от 2 400 руб.,

заказать: +7 (800) 333-20-20 Что еще нужно знать о трендах сезона:

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