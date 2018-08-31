Селена Гомес устроила беспорядок в офисе Coach в рекламном фильме бренда

Селена Гомес

Селена Гомес, которая недавно создала вторую капсульную коллекцию для бренда Coach и стала ее лицом, продолжает активное сотрудничество с маркой. В сети появился фильм новой кампании, в котором снялась звезда.

Длится этот короткий ролик лишь полторы минуты. Однако за это время Селене удалось отлично перевоплотиться в образ своей героини. По сценарию она играет офисную сотрудницу, которая после ухода своих коллег остается на работе одна и… устраивает там беспредел. Она начинает примерять одежду, ест еду креативного директора бренда Стюарта Виверса, бегает по коридору и танцует на столе.

Видео было снято в штаб-квартире Coach в Нью-Йорке. Режиссером картины выступил Банни Кинни, а стилистом — Кейт Янг

Работать над фильмом было очень весело, и я рада поделиться коллекцией, в которой есть все, что я люблю в Coach, а также то, что прекрасно демонстрирует то, какая я есть,

— призналась Гомес.