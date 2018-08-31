Зарубежные дизайнеры отправятся в экспедицию по России

В конце августа и в сентябре студенты-дизайнеры лучших мировых школ моды приедут в Россию для участия в совместном проекте Национальной палаты моды, Фонда содействия развитию народных художественных промыслов «Рустрендс» и Министерства промышленности и торговли «Экспедиция НХП».

Молодые дизайнеры проведут неделю на предприятиях народно-художественных промыслов, познакомятся с историей НХП, освоят традиционную технику производства под руководством ведущих мастеров и создадут свои варианты изделий НХП. Кроме того, итогом проекта станет совместная коллекция одежды, созданная с учетом полученного опыта и вдохновленная историей и культурой России. Коллекция будет представлена на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

С 24 по 31 августа первые 5 групп молодых дизайнеров будут осваивать техники НХП на 5 фабриках в 5 российских городах. Участники экспедиции посетят АО «Гжельский фарфоровый завод», Ордена «Знак Почета» АО «Хохломская роспись», ООО «Торжокские золотошвеи», ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков», АО «Императорский фарфоровый завод». В программе экспедиции — лекции, экскурсии и мастер-классы.

В состав первых участников «Экспедиции НХП» входят студенты итальянской модной школы Polimoda и Школы дизайна ВШЭ , для которых знакомство с традиционными российскими техниками НХП, погружение в историю и культуру России должно стать одним из источников вдохновения.

Проект реализуется в рамках Программы развития и популяризации НХП, которая предусматривает развитие Лаборатории новых образов НХП, создание «Мобильных посольств» народных художественных промыслов, проведение конкурса молодых дизайнеров «Новый взгляд» на НХП — все это позволит привлечь целевую аудиторию, а также представить изделия производств народных художественных промыслов на новых площадках.

Справочно: Polimoda входит в топ-10 лучших мировых институтов моды (рейтинг The Business of Fashion, 2017). Среди известных выпускников школы — креативный директор Marni (Франческо Риссо), бывший креативный директор мужской линии Calvin Klein (Итало Зуккелли). В состав руководства Polimoda входит президент Polimoda и Salvatore Ferragamo (Феруччо Феррагамо), декан Polimoda (Данило Вентури), советник и стратег по развитию Polimoda, ответственная за становление Антверпенской шестерки и Рафа Симонса (Линда Лоппа).