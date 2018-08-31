Эклектика стиля: Алессандро Микеле и его Gucci

Все, что было до История дома Gucci — история взлетов и падений, скандалов и громких судебных разбирательств, полных запутанных интриг и хитросплетений.

Gucci «до» Алессандро Микеле — марка столичного денди, этакого джетсеттера, с гордо поднятой головой принимающего свое положение. Горячо любимая и обожаемая Томом Фордом эстетика секса и культа тела плотно вошла в ДНК марки, а глубокие декольте, высокие разрезы, сексуальные вырезы и прозрачные ткани надолго стали ее визитной карточкой. Безалкогольный коктейль Gucci by Tom Ford из бескомпромиссной свободы, дерзкой сексуальности и чувства собственного превосходства пьянил и обескураживал, сезон за сезоном лишь повышая градус накала страстей.

Gucci первого десятилетия XXI века — оммаж эпохе 70-х и бесконечная любовь к гламуру с его тяготением к богемности и женственности. Все те же облегающие силуэты, все те же глубокие декольте и все та же сказка о красоте, которую в свое время создал и так искусно эксплуатировал Том Форд. Лишь на смену блесткам и кристаллам пришла сдержанность цветочных принтов и знаменитый орнамент Flora. Почерк Фриды Джаннини не изменился: другим стал арсенал средств, которые помогали писать старую историю по все тем же — старым — правилам. Только вот, эпоха требовала другого: иного «героя нашего времени», которому наскучили глянцевый шелк Форда и гламурное излишество времен Джаннини.

И тут на подмостках итальянский модной ярмарки появилась мало кому известная фигура Алессандро Микеле, которому было суждено перекроить созданный его предшественниками образ и создать свой коммерчески рентабельный продукт.

Алессандро Микеле и его Gucci

«Я уничтожил все, что было до меня», — заявляет Микеле и начинает игру по новым правилам, в которой нет места ни нарочитой сексуальности, ни обольстительному шику, ни неприкрытой наготе или умышленной богемности — одним словом, нет ничего того, что когда-то так любили поклонники марки. Его Gucci — alter ego, отражение собственной личности художника — личности таинственной, интригующей с лёгким привкусом недосказанности и эксцентричности.

Эстетика хиппи и этнические мотивы, Средневековье и готика, богема 70-х и спорт-шик 90-х, дополненные цветочными принтами, легендарными полосами Web и знаменитым логотипом GG. Это не просто революция, которую мы можем лицезреть уже сейчас — это новый Gucci, который мы так ждали, но так боялись об этом сказать.

В Gucci от Алессандро Микеле есть место всему и всем: горячо любимому и родному Риму, который он так боготворит за дух кино, которым буквально пропитан любой уголок города; Лондону с его эксцентрикой и смешением различных эпох; Лос-Анджелесу, стиль которого сам дизайнер называет «вдохновляющим»; и конечно, Нью-Йорку с его свободой и прогрессивными взглядами.

«Вы меня понимаете?» — ключевой вопрос, на который дизайнер раз за разом надеется получить положительный ответ. Он поймал настроение миллениалов, которые в своем «одиночестве в сети» также ищут понимания через неприятие этого мира. Он почувствовал тяготение современного общества к антигламуру и индивидуальности, преломил его сквозь призму времени и собственного восприятия, а затем создал свой набор символов и кодов, которые привели к эволюции и создали новый имидж дома Gucci.

Стилист или дизайнер

Пожалуй, главный вопрос, который волнует всех критиков и редакторов моды еще с первого показа мужской коллекции осень-зима 2015/16 звучит так: «Так кто же он, Алессандро Микеле, новый креативный директор дома Gucci, — стилист или дизайнер?». Тем более фразы, то тут, то там бросаемые самим дизайнером о том, что он лишь «перерабатывает прошлое», еще больше подогревают интерес мировой общественности к личности Микеле.

«Что мне на самом деле интересно — это рассказывать истории. И если кто-то увидит там фрагменты других историй — на здоровье», — заявляет Алессандро, в очередной раз давая благоприятную почву для размышлений.

Но, как известно, новое — хорошо забытое старое. А Микеле как никто другой бережно относится к заимствованному наследию, тщательно исследует его и только после того, как проделает колоссальную работу, выдает нам свои творения. Он живет и творит вне временных рамок, постоянно экспериментирует, чтобы найти что-то свое. То, что выделит его из толпы и приведет к успеху. А цитаты «всегда и для всех были основой культурного опыта», на которых и строится настоящее.

Сейчас Микеле — один из самых высоко оплачиваемых и горячо любимых дизайнеров, которые когда-либо светили на модном олимпе. Его имя знакомо каждому, кто интересуется модой. Его работы вызывают бурю эмоций — от полнейшего обожания до такого же — полнейшего — неприятия. Поэтому и риторический вопрос, задаваемый редакторами в начале его пути, пусть так и остается тем самым — не требующим ответа — риторическим вопросом.

Эстетика Микеле

Трудно определить одним словом то, что раз за разом представляет итальянский дизайнер. В более общем смысле можно сказать, что каждая новая коллекция Gucci под руководством Алессандро Микеле — эксцентричный микс разнообразных стилей с примесью нарочитой винтажности, сдержанной сексуальности и первоклассными аксессуарами. Многообразие становится визитной карточкой Микеле, а на его основе строится идеология обновленного мира Gucci, который насквозь пропитан духом буржуазной эпохи с шелковыми платьицами, плиссированными юбками, оборками, бантами, десятком узоров, мехом, а также беретами и огромными очками.

Его эстетика как сложноподчиненное предложение, которое имеет смысл только со всеми своими хитросплетенными частями, непонятным набором знаков препинаний и логических пауз. Если же убрать хоть одну составляющую, пазл рассыпается, смысл теряется, и громоздкая фраза уже не имеет никакого значения. Нарратив мира Микеле безусловен: с оглядкой на прошлое он строит моду для нас, современных молодых девушек и парней, которые бегут от стереотипов, чтобы понять смысл творений гения Микеле.

Его эстетика — дань времени, в котором стирается грань мужского и женского, а слово «амбивалентность» не сходит с уст даже самых закоренелых ветеранов индустрии. Модели Алессандро андрогинны, носят одни и те же рюши, банты, широкие брюки и кружевные топы, приправляя ядреную смесь лоферами с меховыми вставками. Это новый взгляд на XXI век и на жителя этого века, который пресытился гламуром и которому нужно, внеся свою изюминку и найдя новую эклектику, создать что-то свое: то, что будет отвечать духу времени. То, что будут любить. И наконец, то, чему захотят подражать.

Работы Алессандро Микеле не поддаются никакому логическому объяснению и истолкованию. Это своеобразный ребус, доступный и понятный лишь самому художнику — его богатому и тонко организованному миру. Ясно одно — его коллекции хочется разгадывать и постигать, шоу хочется смотреть и пересматривать. А это ли в наше время не говорит об успехе?