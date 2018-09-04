Брат Кайи Гербер нежно поздравил модель с днем рождения и показал ее детское фото

Пресли Гербер поздравил сестру Кайю с днем рождения.

Дети легендарной Синди Кроуфорд пошли по ее стопам и занялись модельным бизнесом. Кайя и Пресли не только красивы и успешны, но и дружны между собой. 3 сентября дочке Синди исполнилось 17 лет. По случаю дня рождения сестры Пресли опубликовал совместное фото с сестрой из детства.

— подписал фото Пресли.

Фолловеры Пресли и Кайи поздравляют девушку с днем рождения, а также некоторые отмечают, что девочка почти и не изменилась. К слову, в последнее время Кайю все чаще обвиняют в анорексии. Ее худоба вызывает серьезные опасения поклонников. Сама же модель предпочитает игнорировать критику в свой адрес.

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Фото:Instagram