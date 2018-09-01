Кайя плюс Карл: как выглядит первая коллекция Гербер и Лагерфельда, и почему мы хотим все

Презентация прошла в лос-анджелесском клубе Revolve Social Club. На ней Кайю поддержал ее старший брат Пресли (19). Для выхода модель выбрала черный укороченный блейзер и мини-юбку из своей коллекции.

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В линейку вошли сумки, платья, жакеты, перчатки, обувь и даже украшения. Цены будут варьироваться от 35 долларов до 945 долларов (от 2 тысяч рублей до 63 тысяч рублей).

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Коллекцию уже можно купить на официальном сайте.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kajya-plyus-karl-kak-vyglyadit-pervaya-kollektsiya-gerber-i-lagerfelda-i-pochemu-my-hotim-vse/