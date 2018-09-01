Ещё
Кайя плюс Карл: как выглядит первая коллекция Гербер и Лагерфельда, и почему мы хотим все
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кайя плюс Карл: как выглядит первая коллекция Гербер и Лагерфельда, и почему мы хотим все 

Peopletalk + ещё 2 1 час назад
Фото: Peopletalk
На днях муза Карла Лагерфельда (84) Кайя Гербер (16) представила совместную с мэтром коллекцию KarlxKaia Fashion Collection.
Презентация прошла в лос-анджелесском клубе Revolve Social Club. На ней Кайю поддержал ее старший брат Пресли (19). Для выхода модель выбрала черный укороченный блейзер и мини-юбку из своей коллекции.
все слайды
В линейку вошли сумки, платья, жакеты, перчатки, обувь и даже украшения. Цены будут варьироваться от 35 долларов до 945 долларов (от 2 тысяч рублей до 63 тысяч рублей).
все слайды
Коллекцию уже можно купить на официальном сайте.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kajya-plyus-karl-kak-vyglyadit-pervaya-kollektsiya-gerber-i-lagerfelda-i-pochemu-my-hotim-vse/
Peopletalk: последние новости
Топ-3 любимых аромата Кейт Миддлтон Как носить халат и выглядеть при этом горячо? Показывают Рита Ора, Блейк Лайвли и другие звезды 8 безвкусных платьев на открытии Венецианского кинофестиваля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Юные звезды, которых ругают за «старые» лица9
«Они говорили, что это будет самый радостный день»7
Почему в самолетах лучше не есть12
Собчак показала лицо без мейкапа14
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
04:44
Российские актрисы в пикантных бикини
Звёзды Красота
11:39
Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
Еда
05:48
Звездные сынки, которые оттесняют отцов
Звёзды Дети
00:33
Климова решилась на шокирующую откровенность
Звёзды
01:40
Бледанс осудили за новую беременность
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение