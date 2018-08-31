Серена Уильямс вышла на корт в нелепом платье

В чем она только не играла, но тут зрители по-настоящему удивилась.

Знаменитая теннисистка любит удивить зрителей не только своей игрой, но и формой, которую она выбирает для каждого матча. То это обтягивающий костюм женщины-кошки, то маленькое красное платье, которое впору надеть на светский раут.

А в последнее время Серена перешла на… балетные пачки. И если недавняя, черная, смотрелась на спортсменке еще более-менее органично, то пастельно-сиреневая пышная юбка вкупе с ассиметричным верхом, которые Серена надела на последнюю встречу с соперницей, вызвали немало смешков.

«То, что я люблю в теннисе — это грациозность. Это агрессивная и мощная игра, но она требует тонкости и утонченности, поэтому платье женственное, но сочетает ее агрессию. Оно имеет своего рода силуэт балерины, символизирующий ее изящество», — рассказывал Абло о линии, созданнойдля Серены.

Пожалуй, на моделях эти наряды смотрелись бы все-таки лучше, чем на именитой теннисистке. Впрочем, с другой стороны лучшей рекламы дизайнеру и не придумать. А Серена, как мы уже говорили, привыкла эпатировать публику. Мы собрали еще несколько ее «рабочих» нарядов, которые мягко говоря, привели зрителей в недоумение.

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