Chanel анонсировали место, где пройдет показ круизной коллекции

Каждый год все, кто интересуется миром моды, с нетерпением ждут анонса показа круизной коллекции Chanel . Ведь креативный директор модного Дома Карл Лагерфельд часто удивляет выбором места для шоу: среди городов, где они уже успели пройти, числятся Нью-Йорк, Даллас, Венеция, Майами, Эдинбург и многие другие.

Дополнит этот впечатляющий список Бангкок: именно в столице Таиланда 31 октября кутюрье представит свои новые творения. Показ состоится на берегах реки Чаупхрая. Это место имеет особенную энергетику, его также называют Венецией Востока. Карл Лагерфельд считает, что Бангкок отлично отражает философию Chanel, ведь в этом городе, как и во всех коллекциях легендарного бренда, сочетаются наследие и современность. Что ж, осталось дождаться конца октября, чтобы увидеть, чем дизайнер удивит модный мир на этот раз.