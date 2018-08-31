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Венецианский кинофестиваль-2018: Эмма Стоун, Джефф Голдблюм и другие гости второго дня
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Венецианский кинофестиваль-2018: Эмма Стоун, Джефф Голдблюм и другие гости второго дня 

Собака.ru 56 минут назад
Фото: Собака.ru
Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября — за это время мы увидим много красивых (и наоборот) нарядов. Пока на красной дорожке все более, чем оптимистично — калейдоскоп аутфитов Prada, Dior и Louis Vuitton от оскароносных актрис и мэтров режиссуры.
Второй день киносмотра прошел под эгидой картин «Рома» Альфонсо Куарона, «Гора» Рика Элверсона и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса с Рейчел Вайс и Эммой Стоун в главных ролях. Амбассадор Louis Vuitton, совсем недавно снявшаяся в кампейне нового парфюма бренда, вышла в нежном полупрозрачном платье от Николя Гескьера пудрового оттенка. Член жюри Наоми Уоттс тоже выбрала для премьеры мягкие цвета — в отличие от образа на церемонии открытия, новое платье для актрисы сделали (расшили!) Prada.
Гости кинофестиваля, незадействованные в премьерах, были более смелы в выборе нарядов. Изабель Гулар, гастролирующая по всем европейским мероприятиям, снова появилась в кастомном метализированном мини Alberta Ferretti. Платье от той же марки получила модель Ана Беатрис Баррос, а звезды стристайла Дженни Чиполетти и Шарлотта Гроенвельд выгуливали на красной дорожке кутюр Carolina Herrera и Christian Dior. Фото: Maria Laura Antonelli/REX/Shutterstock/Fotodom.ru, Matt Baron/REX/Shutterstock/Fotodom.ru
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