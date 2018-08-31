В Костроме появится контейнер для сбора одежды, как в Европе

В Костроме появится первый благотворительный контейнер для сбора одежды, узнал KOSTROMA.TODAY. Его торжественно откроют 1 сентября в ТРЦ «Коллаж».

Контейнер расположиться около магазина «Магнита» . В него можно будет складывать любую одежду и даже постельное белье.

По информации пресс-службы городской администрации, все вещи отсортируют, приведут в порядок и отправят в благотворительные организации и центры социального обслуживания. Организаторы говорят, что всем вещам будет найдено применение.

Подобных контейнеров в Костроме еще не было. Они очень давно стоят по всей Европе, недавно появились в Москве.