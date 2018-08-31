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В Костроме появится контейнер для сбора одежды, как в Европе
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В Костроме появится контейнер для сбора одежды, как в Европе 

Kostroma.Today 37 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме появится первый благотворительный контейнер для сбора одежды, узнал KOSTROMA.TODAY. Его торжественно откроют 1 сентября в ТРЦ «Коллаж».
Контейнер расположиться около магазина «Магнита». В него можно будет складывать любую одежду и даже постельное белье.
По информации пресс-службы городской администрации, все вещи отсортируют, приведут в порядок и отправят в благотворительные организации и центры социального обслуживания. Организаторы говорят, что всем вещам будет найдено применение.
Подобных контейнеров в Костроме еще не было. Они очень давно стоят по всей Европе, недавно появились в Москве.
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