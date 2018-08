Знакомьтесь, Джуман Малуф: дизайнер, художница и партнер Уэса Андерсона 

Коричневое пальто Dries Van Noten, зеленый кардиган, из-под которого выглядывает кружевной воротник как будто родом из викторианской эпохи, винтажные броши 1920-х годов, чулки кремового оттенка, серые носки и отполированные лоферы G. H. Bass & Co — образ Джуман Малуф будто собран из сокровищ бабушкиного сундука. Американский Vogue даже шутил по этому поводу, что Джуман должна быть музой не Уэса Андерсона, а скорее Алессандро Микеле из Gucci.

Harpers Bazaar

Малуф отметилась и в работах Уэса Андерсона. Это она сыграла лисицу Агнес, подружку Кристоферсона, в «Бесподобном мистере Фоксе» по одноименной книге Роальда Даля. Это она придумывала образы персонажей мсье Густава и Зеро Мустафа из «Отеля „Гранд Будапешт“». Это нарисованные ей книжкичитает Сьюзи Бишоп (настоящая книга Малуф с иллюстрациями — The Trilogy of Two о близнецах Шарлотте и Соне с необычными музыкальными способностями — вышла в 2015 году: журнал Time занес ее работу в десятку лучших детских книг года). И именно Малуф, в конце концов, Уэс Андерсон посвятил «Королевство полной луны» — историю любви Сьюзи Бишоп и Сэма Шикаски, которая стала символом детской наивности и по-настоящему взрослого бесстрашия.