Знакомьтесь, Джуман Малуф: дизайнер, художница и партнер Уэса Андерсона

Коричневое пальто Dries Van Noten, зеленый кардиган, из-под которого выглядывает кружевной воротник как будто родом из викторианской эпохи, винтажные броши 1920-х годов, чулки кремового оттенка, серые носки и отполированные лоферы G. H. Bass & Co — образ Джуман Малуф будто собран из сокровищ бабушкиного сундука. Американский Vogue даже шутил по этому поводу, что Джуман должна быть музой не Уэса Андерсона, а скорее Алессандро Микеле из Gucci.

Harpers Bazaar

Режиссер Уэс Андерсон — таинственный человек, который живет в мире, по его словам, «на пять градусов отклоненном от реальности». В этом мире, о котором мы почти ничего не знаем, есть Джуман Малуф — дизайнер, художник по костюмам, иллюстратор. Говорят, вместе они уже 20 лет, а два года назад у пары родилась дочь Фрея, названная в честь героини фильма «Смертельный шторм». Джуман носит ретро-платья и кружева и будто вышла из еще не снятого фильма режиссера.

Малуф отметилась и в работах Уэса Андерсона. Это она сыграла лисицу Агнес, подружку Кристоферсона, в «Бесподобном мистере Фоксе» по одноименной книге Роальда Даля. Это она придумывала образы персонажей мсье Густава и Зеро Мустафа из «Отеля „Гранд Будапешт“». Это нарисованные ей книжкичитает Сьюзи Бишоп (настоящая книга Малуф с иллюстрациями — The Trilogy of Two о близнецах Шарлотте и Соне с необычными музыкальными способностями — вышла в 2015 году: журнал Time занес ее работу в десятку лучших детских книг года). И именно Малуф, в конце концов, Уэс Андерсон посвятил «Королевство полной луны» — историю любви Сьюзи Бишоп и Сэма Шикаски, которая стала символом детской наивности и по-настоящему взрослого бесстрашия.

American Empirical Pictures

Можно предположить, что образ Сюзи из «Королевста полной луны» списан как раз с Джуман: девочка так же, как партнер Андерсона, носит платья в белоснежными воротничками из шестидесятых годов, вязаные кардиганы и белые гольфы, а еще прическу-«мальвинку» с наполовину заколотыми волосами. За уверенность в своем стиле Джуман благодарит маму:

«Когда мне было семь лет, я ходила с ней по магазинам и помогала ей определиться, что покупать, а что нет. Я могла сказать: «Нет, это мне нравится! Да, а это нравится»».

Harpers Bazaar

Когда Малуф выросла, она связала себя с одеждой уже на другом уровне: закончив Брауновский университет, а затем Тисскую школу искусств по специальности «художник по костюмам», она начала работать с брендом Charlotte Corday, который специализируется на вязаных вещах. Затем ассистировала нью-йоркскому стилисту Ивонн Спорре на первых шоу Оливье Тискенса и Джереми Скотта . После девушка переключилась на иллюстрацию, но и здесь не забывала об одежде:

«Когда я смотрю на иллюстрации в книгах, я удивляюсь, что никого не заботит одежда героев. Поэтому мне нравится точно показывать, что носят герои, — это помогает мне раскрыть их характер. Мои персонажи очень детализированы: от носков до прически».

То же самое можно сказать и о выверенном стиле самой Малуф: ее гардероб состоит из винтажных находок, брошей 1920-х годов, викторианских браслетов, туфель французской марки Laure Bassal в духе сороковых годов и шляп Borsalino, к которым она добавляет кружево.

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