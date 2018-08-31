Самая модная обувь осени, в которой можно ходить уже сейчас

Юлия Манукова, стилист, редактор моды

Любопытные и заинтересованные модницы уже имеют представление о том, в чем будут ходить осенью, и с нетерпением ждут официального наступления сезона (и соответствующей погоды). Весьма строгие календарные правила не касаются обуви: в туфли, кроссовки, лоферы из новых коллекций можно переобуваться прямо сейчас. Итак, на какие же пары стоит обращать внимание в первую очередь:

Дикие принты

На показах осени-зимы 2018 особое место занимали пары с леопардовыми принтами, лишь иногда уступая лавры «зебре» и змеиным расцветкам. Что ж, у нас нет никаких сомнений, что вам удастся не только приручить, но и полюбить «хищников» за эффектную оболочку и, как ни странно, универсальность. Например, туфли с анималистичным принтом подойдут любому гардеробу — это стало такой же классикой, как и бежевые лодочки.

Туфли Massimo Dutti с анималистичным принтом (8 590 руб.)

Ковбойский стиль

Подозревал ли в прошлом году Раф Симонс, что ковбойские сапоги из его дебютной коллекции для Calvin Klein возымеют столь небывалый успех? Дизайнер вдохновил всех остальных коллег по цеху, а также всю категорию масс-маркета на создание этой лихой обуви, актуальной как для весны, так и для осени. Мы совершенно не возражаем, разве что носить хотим такую пару прямо сейчас, с легкими короткими платьями!

Ботильоны Zara в ковбойском стиле (8 999 руб.)

Коричневый — новый черный

Коллекции весны и лета заполонили обувь и аксессуары в коричневой гамме. Осенью эта тенденция не сбавляет оборотов (коллекции Chloe и Fendi, привет!). Кожаные и замшевые сапоги, туфли, мокасины в коричневой палитре — уверенный и безоговорочный must-have. Наверное, дело в том, что обувь в столь богатой палитре смотрится статуснее. А вам как кажется?

Лоферы Sam Edelman (8 160 руб.)

Массивные кроссовки

Навороченные кроссовки вновь на пике популярности. Дизайнеры столь лихо экспериментируют с этой практичной обувью, что весьма настойчиво предлагают нам в нее переобуться и наконец полюбить. Судя по показам нового сезона, носить безумные творения можно с брючными костюмами, платьями, юбками отважной длины и шортами из кожи или замши. И никаких повседневных джинсов, иначе образ получится слишком повседневным.

Массивные кроссовки Ash (17 587 руб.)

Обувь с бантами

Бант — хрупкий и нежный элемент — идет практически любой обуви, но больше всего туфлям, босоножкам, мюли и балеткам. Строгим лодочкам он придаст женственности, парам на плоском ходу — милой чудаковатости и оригинальности. Обувь с бантами невероятно фотогенична, так что ваш инстаграм ждут новые удачные снимки позабытого жанра «фото ног».

Туфли Uterque со съемными бантами (9 990 руб.)

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