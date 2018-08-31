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Balenciaga выпустили многослойную парку за $ 9 000: как повторить ее самим
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Balenciaga выпустили многослойную парку за $ 9 000: как повторить ее самим 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Balenciaga часто сотрясают модный мир (и не только его) своими показами и авангардными нарядами: то они выпустят клетчатые баулы, какими в России пользуются без всяких модных тенденций, то копии сумок IKEA, то резиновые кроксы на крупной платформе. На прошедшей еще весной Неделе моды в Париже люксовый бренд также не обошелся без эксцентричных новинок. Он представил свое видение тенденции на многослойность, а точнее — огромную парку, которая состоит из семи сшитых вместе курток. По интернету тут же поползли шутки и мемы: пользователи сети, например, нашли поразительное сходство парки с нарядом персонажа Джоуи из сериала «Друзья».
На днях эта модель поступила для предварительного заказа в магазины Matches Fashion и Barney's в среднем от $ 6 000 до $ 9 000. Получается, что за каждый слой покупатель должен будет заплатить около $ 1 000—1 300. Сложно поспорить с тем, что модель выглядит уж очень массивной и плотной, хотя для российских широт такой утеплитель может оказаться вполне актуальным. Главное, что Balenciaga задали тренд, и теперь его можно повторить, следуя собственным вкусам и средствам. Надевать семь курток мы бы не советовали — все-таки и сделать это не так-то просто, а вот соединить в одном наряде парку, подстежку, жилет, худи и рубашку вполне реально. Корректируйте количество слоев, исходя из собственного удобства. Интереснее смотрятся вещи именно разных ярких цветов, которые контрастируют между собой.
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