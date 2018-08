Модный дайджест: от влияния Меган Маркл на Zara до бюстгальтеров для мужчин

Лето официально заканчивается, но грустить определенно нет времени! Наконец-то начинается новый модный сезон и впереди нас ждет много всего интересного. 4 сентября гуляем на Fashion’s Night Out, а там уже и первые Недели моды не за горами. О том, что происходило в индустрии накануне этих грандиозных событий, читайте в нашем дайджесте.

1. Япония и русский авангард: Nina Donis делает капсульную коллекцию для ГМИИ имени Пушкина

Если давно не были в музее, да и на шопинг с трудом хватает времени, то самое время совместить два этих занятия. Российский бренд создает специальную линейку, приуроченную к выставке «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо», которая откроется в музее 4 сентября. В коллекцию войдет платье-кимоно и вместительная сумка — обе вещи будут доступны в двух расцветках. Выбор национальной одежды неслучаен — выставка является один из главных событий в рамках перекрестного года России и Японии. В своих творениях дизайнеры постарались совместить традиционный крой одежды из страны восходящего солнца и художественные приемы русского авангарда.

Я очень рада, что такие красивые вещи к важной для нас японской выставке создали именно Nina Donis. Все, что они делают, несомненно является объектом искусства. Их понимание моды, умение сочетать прошлое и настоящее очень близки нашему музею,

— рассказала директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак

2. Скалли-рукодельница: Джиллиан Андерсон анонсировала выход совместной коллекции с Winser London

Актриса Джиллиан Андерсон, известная по ролям в сериалах «Секретные материалы» и «Ганнибал», рассказала подписчикам в Instagram о том, что капсульная коллекция для британского бренда наконец-то готова.

Я так рада поделиться с вами моей новой коллекцией! На этой неделе покажу первые вещи. Я хочу в них жить, надеюсь, что и вы тоже!

— не скрывала своего восторга Андерсон.

В продажу коллекция поступит аккурат к началу осени — лаконичные пальто, кашемировые свитера и водолазки от актрисы можно будет заказать уже 1 сентября. Цены стартуют от 200 долларов.

В своем аккаунте Джиллиан поделилась и забавным видео со съемок рекламной кампании.

Teaching @peterluxhair the floss on my lookbook shoot. Collection coming soon! @winserlondon #GAWinserLondon

A post shared by Gillian Anderson (@gilliana) on Jun 28, 2018 at 9:19am PDT 3. СМИ обсуждают кружевные бюстгальтеры для мужчин от австралийского бренда

Женщины без стеснения заимствуют у своих бойфрендов и мужей боксеры, футболки и рубашки, а вот мужчинам поживиться в женском шкафу нечем. Кроме здравого смысла, останавливает и разница в размерах. Австралийский бренд Homme Mystere решил покончить с этой несправедливостью. Несколько лет компания выпускает «женское» нижнее белье для мужчин. В ассортименте есть и шелковые комбинации, и стринги, а теперь марка дополнила линейку и новыми кружевными бюстгальтерами. Мировая пресса не смогла пройти мимо такого события.

Таблоиды в разных странах принялись изучать отзывы первых покупателей, и, похоже, клиенты довольны.

Моей подружке нравится, когда я надеваю это Я крупный парень и найти подходящее белье нелегко, но эти вещи просто фантастические! Они качественные и сексуальные!

Напомним, на прошлой неделе на Asos появился и весьма лаконичный кроп-топ для мужчин. А до этого с гендерными стереотипами боролся и манекенщик Ричи Шазам Хан.

Asos

4. У бренда Nina Ricci появились новые креативные директора

Покинувшего модный Дом в марте этого года Гийома Анри заменят сразу два дизайнеры. Теперь за коллекции Nina Ricci будут отвечать Рашми Боттер и Лизи Херренберг, которые основали голландский бренд Botter. Дуэт переедет из Антверпена в Париж, а их первой коллекцией в новом статусе станет Pre-Fall 2019. Ну а первый показ ожидает новых креативных директоров в марте будущего года в рамках Недели моды в Париже.

Рашми Боттер и Лизи Херренберг

5. Одеться как Меган Маркл теперь можно в Zara

Стиль герцогини Сассексккой вызывает ажиотаж среди модниц по всему миру — платья и клатчи, которые выбирала супруга принца Гарри , тут же сметают с полок. Дизайнеры испанского бренда решили не оставаться в стороне от этого хайпа. В ассортименте марки появился жакет, который очень напоминает фасон платья от Carolina Herrera, в котором Меган появлялась в июне этого года во время традиционного парада Trooping the Colour (тогда же новоиспеченная герцогиня дебютировала на балконе Букингемского дворца). Правда, если Маркл выбрала пудровый оттенок, аналог в масс-маркете доступен в ярко-красном цвете, зато и стоит значительно дешевле люксового прототипа — всего 5599 рублей.

Меган Маркл

Zara

6. Кейт Фелан стилизовала новую кампанию Trussardi

Бывший редактор британского Vogue и креативный директор Topshop сейчас нередко выступает в роли стилиста модных съемок, в том числе и для своего бывшего работодателя: в сентябрьском номере с Рианной на обложке выходит ее съемка с моделью Фрэн Саммерс. Приложила руку Кейт и к осенне-зимней кампании Trussardi, главными героями которой стали одна из самых востребованных азиатских моделей Хи Конг и датчанин Виктор Ниландер.

В коллекции представлены знаковые модели сумок в новом дизайне: от объемого шоппера до элегантной небольшой сумки с эффектной застежкой в виде символа бренда, борзой.

7. Бабушка бы одобрила: Balenciaga выпустила семислойную куртку

Оверсайз и многослойность сейчас, конечно, в моде, но бренд под руководством Демны Гвасалия, кажется, решил вывести тренд на новый уровень. В продажу поступила куртка из осенне-зимней коллекции сезона и замерзнуть в такой вам вряд ли удастся. Впрочем, похолодеть можно от цены — в пересчете на рубли за вещь просят почти полмиллиона. Таким образом, каждый слой, среди которых есть и клетчатые рубашки, и флисовые жакеты, стоит больше 60 тысяч.

Balenciaga

Пользователи сети довольно живо отозвались на новинку. Нет, они не бросились скупать модную куртку, а, кажется, нашли источник вдохновения Гвасалии. Джоуи из сериала «Друзья» был в тренде до того, как это стало мейнстримом. За такое тонкое понимание моды опередившего свое время героя сразу же предложили сделать лицом марки, пусть и в виде мема.

8. У Balmain появились личные виртуальные инфлюенсеры

Ну а пока Balenciaga заботится о живых людях, которые чувствуют (и мерзнут,) креативный директор французского бренда Оливье Рустен теперь привлек на свою сторону виртуальных моделей. Рустен всегда ценил многоликость типажей — теперь его творения будут рекламировать первая digital-супермодель Шуду (@schudu_gram), которая наделала много шума в начале года, а также две новые онлайн-красотки Марго и Жи. Всех их создал фотограф и визуальный художник Кэмерон-Джеймс Уилсон. В первой кампании для бренда девушки рекламируют сумки из коллекции Bbox.