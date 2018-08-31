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В «Коллаже» появится контейнер для сбора ненужной одежды
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В «Коллаже» появится контейнер для сбора ненужной одежды 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Завтра в ТРЦ «Коллаж» установят благотворительный контейнер для сбора одежды. Идея принадлежит московскому благотворительному фонду «Второе дыхание», костромскому магазину «Добро-хэнд» и волонтёрскому движению «БУДЬ ONLINE», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В нашем городе уже есть подобный контейнер, он установлен на улице Энергетиков, 2. Туда можно привозить ненужную одежду, которую потом отсортируют. Точно такой же ящик теперь будет стоять и в «Коллаже».
После сортировки совсем плохие вещи отправляются на переработку, а хорошие продадут в благотворительном магазине «Добро-хэнд», который также помогает нуждающимся. Будет одежда направлена и в центры социального обслуживания, в благотворительные организации.
В новый контейнер можно класть любую одежду. Ставшие тесными брендовые платья и брюки, юбки и кофты из бабушкино сундука, футболки, потерявшие цвет, потрёпанные полотенца и простыни. Применение всему этому обязательно будет найдено. Не стесняйтесь привозить даже старые простыни. Они тоже пойдут на переработку. Возможно, и них получится симпатичный коврик, который потом продадут, а деньги направят на благие цели.
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