Леди Гага на Венецианском кинофестивале и выглядит отлично. Кстати, у нее есть аксессуар, который тебя заинтересует

Вчера стартовал ежегодный Венецианский кинофестиваль, на которой съехались звезды со всего мира. Среди них и певица Леди Гага (32), которая приятно удивила поклонников внешним видом. все слайды Знаменитость прилетала в Италию и похвасталась отличной фигурой: за последние несколько недель она заметно похудела и теперь может позволить себе даже смелые платья-бандо. все слайды Но всех заинтересовала не только фигура и нарядные платья, больше всего внимания привлекла черная сумка в руках певицы, которую она привезла из Парижа. Как считают в Сети, это первая вещь креативного директора Celine Эди Слимана для модного дома (напомним, он сменил на посту Фиби Файло и 28 сентября на Неделе моды в Париже покажет свою первую коллекцию). Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ledi-gaga-na-venetsianskom-kinofestivale-i-vyglyadit-otlichno-kstati-u-nee-est-aksessuar-kotoryj-tebya-zainteresuet/